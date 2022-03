Comincia un’altra settimana. L’ultima del mese di marzo. Oggi, infatti, è lunedì 28 marzo. Stiamo per salutare questo mese e ci apprestiamo ad entrare in aprile. La settimana entrante comprende infatti gli ultimi giorni marzolini ma anche le prime giornate di aprile. In genere, gli appassionati di oroscopo, consultano le stelle proprio all’inizio di ogni settimana. Quest’oggi, proprio perché sta per iniziare addirittura un nuovo mese, la lettura astrologica ha ancora più senso. Tuttavia, prima di pensare al mese che porterà con sé la Pasqua, vediamo come saranno queste ultime giornate di marzo.

Fine marzo col botto per Ariete e Pesci fortunatissimi ma la dea bendata bacerà anche questi altri 3 segni zodiacali

Il weekend appena trascorso ha visto trionfare l’Ariete. Da alcune settimane, ormai, il primo dei 12 segni zodiacali gode infatti di una certa fortuna. Le cose non cambieranno nei prossimi giorni. Grazie alla presenza di Mercurio nel segno, sarà un susseguirsi di grandi occasioni davvero ottime e da non lasciarsi sfuggire. In particolar modo sul fronte lavorativo. Un quadro astrologico alquanto favorevole che verrà rafforzato negli ultimi giorni della settimana per la congiunzione della Luna. I nati sotto il segno dell’Ariete, animati da grande entusiasmo, vedranno la realizzazione di tanti loro sogni. Situazione simile per il segno dei Pesci, già super favorito per tutto il 2022. Anche i Pesci, infatti, grazie a Giove e alla Luna in congiunzione, avranno grandissime soddisfazioni nel campo professionale. Questo è il momento per fare grandi progetti.

Buone notizie in serbo anche per alti 3 segni zodiacali

La settimana appena iniziata si rivela particolarmente buona per vari segni. Andiamo quindi a scoprire chi ancora godrà di benevoli influssi astrali. Per i Gemelli sono attese fantastiche giornate in più ambiti, amore e lavoro in primis. Per i single, interessanti nuovi incontri si intravedono all’orizzonte. Giornate super fortunate anche per il segno del Sagittario. Grazie all’appoggio di ben 3 pianeti (Venere, Marte e Mercurio), i nati di questo segno avranno tante soddisfazioni, sia nella vita privata che sul fronte della carriera. Grandi novità per quanto poi riguarda la sfera sentimentale. I single incontreranno qualcuno di speciale. Mentre le coppie già consolidate cominceranno a fare progetti importanti. Si parlerà quindi di matrimonio, convivenza o dell’idea di mettere in cantiere un bebè.

Concludiamo le nostre previsioni super favorevoli andando a spiegare più nel dettaglio cosa si prevede per l’Acquario. Anche i nati sotto questo segno, infatti, avranno le stelle dalla loro parte. Per loro sarà una settimana tinta di rosa e con tanti cuoricini. A dolcezza e romanticismo si andrà ad aggiungere anche tanta passione. Belle notizie arriveranno anche sul lavoro. Per chi ha intenzione di cambiare lavoro o cominciare nuovi progetti, questo è il momento adatto. Insomma, a ben vedere, per tante persone sarà proprio un bel fine marzo col botto!