Quando cerchiamo una meta per la gita fuori porta, Internet diventa davvero una vetrina importante. Come speriamo siano per i nostri Lettori suggerimenti come questo, avvolto addirittura nel mistero dei Templari. Un altro canone importante di riferimento per capire se la nostra meta sia bella o meno sono ovviamente i giudizi e i pareri del web. Addirittura, il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di scegliere quei borghi che a livello internazionale sono stati premiati. Non solo dalle categorie specifiche, ma anche soprattutto dai fotografi. Perché quando si scomodano anche quelli professionisti vuol dire che il sito vale veramente una visita. Come quello che andremo a vedere oggi, davvero unico nel suo genere. Visto dall’alto sembra addirittura appartenere a una tela immaginaria.

Dalla preistoria a oggi con infinito piacere

Voliamo nella meravigliosa Sicilia, in una cittadina, di poco più di 5.000 abitanti dell’affascinante Provincia di Enna. È il borgo di Centuripe, conosciutissimo tra gli amanti e i professionisti della fotografia, dei video e dei documentari. Tanto da essere stato soprannominato “balcone della Sicilia”. Vedendolo dall’alto assomiglia incredibilmente a una stella marina, ma che non giace sul fondo del mare, pensi sulla montagna. Difficile davvero definire a parole questa meraviglia creata dall’uomo e inserita in un contesto naturale eccezionale. L’unico modo per apprezzarla veramente è quello di recarcisi di persona.

Amatissimo dai fotografi e premiato a livello mondiale questo incredibile e unico borgo che sembra una stella marina incastonata sulla terra

Centuripe avrebbe origini molto antiche che si perdono addirittura nella Preistoria, ma conobbe la prima gloria durante il colonialismo ellenico della Magna Grecia. Davvero bello e assolutamente consigliato il locale museo archeologico, con una ricchissima collezione al suo interno.

Origini e storia

Tantissime le testimonianze anche di epoca romana per questo paese a cui proprio i latini diedero il nome Centuripe. Ossia “costa scoscesa”, dovuta alla sua posizione praticamente inespugnabile, in cima alla montagna. Proprio in età romana questo borgo conobbe uno dei periodi più floridi della sua storia, caratterizzandosi anche come protagonista nelle famose guerre tra romani e cartaginesi. Durante il Medioevo poi seguì l’evoluzione storica di tutta l’isola, passando sotto il dominio arabo, quindi normanno e poi Svevo. Amatissimo dai fotografi e premiato a livello mondiale questo borgo che ha fatto conoscere ai musei di tutto il Mondo i suoi preziosi tesori archeologici.

