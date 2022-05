Ci siamo finalmente lasciati l’inverno alle spalle e davanti a noi si aprono nuove allettanti prospettive. Alcuni segni, però, possono sorridere più di altri, dal momento che per loro maggio ha in programma grandi soddisfazioni sia in campo sentimentale che economico.

La fortuna torna a baciare alcuni segni in difficoltà

Il 2022 non è stato molto gentile con il segno del Leone, soprattutto nei primi mesi. A maggio, però, Giove verrà in suo soccorso, portando i primi frutti del suo duro lavoro. Sembrerà quasi che un meccanismo arrugginito si sia finalmente sbloccato, regalando nuove opportunità e soddisfazioni.

Anche questo servirà a dare al Leone una carica di energia che sembrava ormai dimenticata. Fortunatamente è tornata per restare e i risultati si vedranno sia sul lavoro che nella vita privata. Da questo punto di vista anche Venere ci mette lo zampino, portando serenità e passione nella coppia e nei nuovi incontri.

Anche l’Ariete può finalmente tirare un sospiro di sollievo con l’arrivo di maggio. Anche in questo caso bisogna ringraziare Venere e Giove che metteranno questo segno sotto la loro ala protettrice.

Sul lavoro potrebbero esserci degli avanzamenti di carriera o nuovi affari andranno finalmente in porto. Questo potrebbe causare un po’ di ansia e nervosismo, ma potrà contare su amici e partner di grande supporto. Certo che, però, non guasta dedicarsi un po’ più a sé stessi, magari scaricando la tensione con hobby e sport.

A maggio grandi soddisfazioni e bagni nell’oro per questi 3 segni zodiacali fortunati secondo l’oroscopo

Un altro segno che raccoglierà le ricompense di maggio è il Sagittario. Certo, potrebbe non sembrare così, dal momento che l’inizio del mese non sarà dei più favorevoli. Eppure, dopo pochi giorni, arriverà Venere a cambiare rotta.

Il lavoro finalmente concede una pausa e potrebbero arrivare entrate inaspettate. Il Sagittario continuerà a cavalcare l’onda del successo anche a giugno, dal momento che Mercurio non farà più opposizione. Questo potrebbe essere il momento propizio anche per nuovi incontri o per risvegliare la passione delle coppie consolidate.

A maggio grandi soddisfazioni attendono questi tre segni, ma ce n’è un altro che merita di essere menzionato. Infatti, nonostante le classiche fluttuazioni di questo segno, l’Acquario vivrà un mese pressoché fortunato. I suoi progetti sembrano proseguire senza particolari ostacoli, a parte uno piuttosto consistente. Anche quello, però, potrebbe inaspettatamente lasciare libera la strada alla soddisfazione, sia personale che lavorativa.

Lettura consigliata

Mare di soldi e vacanze d’amore per questi segni bollenti secondo l’oroscopo dell’estate 2022