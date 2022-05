“C’erano un italiano, un tedesco e un francese…”, iniziavano così tantissime barzellette che ci raccontavamo quando eravamo giovani. Oggi, si è un po’ perso il gusto di raccontare le barzellette, perché sono state sostituite dagli stati di WhatsApp o dalle freddure di Facebook. Eppure, sembrerebbe una barzelletta una situazione a cui abbiamo assistito personalmente. Un dialogo serrato tra amici italiani e tedeschi circa le mete da scegliere per le vacanze al mare. All’italiano che non sapeva decidersi, il tedesco rispondeva in maniera molto pratica che abbiamo qualcosa come 8.000 km di coste. 1 – 0 e palla al centro. Per questo, proponiamo ai nostri Lettori ogni giorno delle mete splendide per la scelta delle prossime e imminenti ferie estive. Che vedranno addirittura già a fine di questo mese le prime partenze. Proprio la meta di oggi sarebbe perfetta per il prossimo giro.

La chiamano la città del gelato

Amatissima dagli italiani e prediletta dai turisti stranieri questa perla che potrebbe conquistarci con tutte le frecce al suo arco. Pizzo Calabro è forse più conosciuta per la sua tradizione artigianale del gelato. Una vera e propria eccellenza di questa terra, che le ha permesso di fregiarsi del titolo di “città del gelato”. Se siamo appassionati di questo dessert così popolare, dovremmo pensare di fare un giretto in questa zona. Pensando, poi, che oltre al gelato, la zona di Pizzo Calabro è rinomata anche per un tartufo di nicchia di eccezionale qualità. Senza contare che questa bellissima cittadina vanta oltre 8 km di costa, con spiagge che si alternano a scogli. Con un mare limpido e cristallino che è già stato riconosciuto dalle riviste internazionali come uno degli specchi d’acqua più belli dell’intera Europa.

Amatissima dagli italiani e prediletta dai turisti stranieri di mezzo Mondo ecco la rivelazione balneare dell’estate mare 2022

Pizzo Calabro fa parte della provincia di Vibo Valentia e ci travolgerà con la sua bellezza e la sua spontaneità. Questo borgo pittoresco e marinaresco che vanta ben 3 spiagge segnalate per la meraviglia del proprio mare:

Bellamana;

Marinella;

Pedigrotta;

Oltre a queste, i turisti segnalano in maniera entusiasta la cosiddetta “spiaggia della stazione”, dove grazie anche alle acque poco profonde, sono presenti le famiglie con bambini piccoli. Attenzione che proprio in queste spiagge, si segnala la bellezza di un tramonto romantico ed eccezionale.

Lettura consigliata

Incoronata dagli italiani come una delle mete mare low cost più convenienti degli ultimi 3 anni mette voglia di vacanze solo dal nome meraviglioso e solare