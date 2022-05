“Oh, finalmente, adesso tocca anche a me!”. Immaginiamo questa frase in tutti i nostri Lettori dello Scorpione che approfittiamo per salutare. Finalmente tocca anche a loro, secondo le stelle, salire alla ribalta. C’è Giove nel cielo degli Scorpioni dei prossimi giorni e, come dicevano i latini: “Ubi maior, minor cessat”. Il più forte comanda e gli altri se ne stiano buoni. Non ce ne vogliano i puristi della lingua latina per questa nostra traduzione alla mano di uno dei proverbi più famosi. Ma, occhio che lo Scorpione, per quanto fortunato e irresistibile si contenderà il primato settimanale con questi altri 2 segni.

Tra una nuvola e l’altra uno spiraglio di sole per i Gemelli

Parlando di Giove ecco un altro segno che sarà sponsorizzato dal padre degli dei nelle prossime ore: i Gemelli. Alle prese da inizio anno con delle vere e proprie montagne russe, i nati dal 21 maggio al 21 giugno potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non solo Giove a favorire delle novità in arrivo in campo lavorativo, ma anche la splendida Venere in quello sentimentale. Soprattutto per coloro che vengono da relazioni amorose troncate tra lacrime e dolore, le stelle potrebbero riservare delle importanti novità. Occhio anche a dei possibili e insperati introiti legati a delle cause legali o a delle vertenze rimaste in sospeso.

Uno Scorpione finalmente travolgente e protetto da Giove dominerà su tutti tranne che su questi 2 segni che si ricopriranno d’oro e di sorprese

Finalmente lo Scorpione sul podio settimanale nel nostro Oroscopo. Le stelle suggeriscono di prendere in considerazione l’idea di cambiare casa per le coppie che abbiano all’interno questo segno. Potrebbero esserci degli importanti cambiamenti anche a livello lavorativo. All’orizzonte potrebbero infatti spuntare delle promozioni, oppure delle incredibili opportunità di cambiamento. Il cielo è davvero positivo, ma ricorda a tutti gli Scorpioni che nulla sarà regalato, ma combattuto fino all’ultimo duello. Grazie all’appoggio di Giove, ogni cosa sarà possibile.

Rimane sul podio anche questa settimana l’Ariete

Uno Scorpione finalmente travolgente e protetto da Giove che dovrà confrontarsi per l’ennesima volta con l’Ariete. L’abbiamo più volte visto negli scorsi articoli che i nati dal 21 marzo al 20 aprile riceveranno in queste settimane delle notizie travolgenti. Sono infatti previsti quei grandi cambiamenti che dovrebbero letteralmente cambiare la vita dell’Ariete. Attenzione, però che questa voglia di spaccare tutto potrebbe influenzare i rapporti familiari. Siccome l’Ariete non si tira mai indietro nelle discussioni, questa volta è meglio mollare la presa e ascoltare il partner. Per liberare poi tutta l’energia e lo spirito di competizione in ambito lavorativo.

