Altro che zecche e pidocchi, come riconoscere ed eliminare quest’insetto silenzioso incubo dell’estate che può invadere tutta la casa e mordere l’uomo

L’estate è una stagione tanto amata quanto complicata per alcuni aspetti. Uno di questi è la comparsa di insetti per lo più fastidiosi, come le zanzare e le cimici. Questi invadono gli spazi esterni, ma soprattutto l’interno delle nostre case rendendoci la vita un piccolo incubo.

Ma se il morso delle zanzare comporta solamente prurito e bruciore, ci sono altri insetti che possono provocare ben altre reazioni. Infatti, la puntura di pappataci e zecche può essere davvero pericolosa sia per i nostri amici animali che per l’uomo.

Il morso di una zecca è capace di trasmettere agenti patogeni e malattie come l’encefalite virale, la febbre emorragica, le febbri bottonose da rickettsiae e molte altre. Ecco perché nel periodo estivo si cerca di proteggere cani e gatti, ma anche gli spazi esterni dai loro attacchi.

Ma altro che zecche e pidocchi, c’è un altro essere di cui dovremo preoccuparci molto ed è così piccolo da essere quasi invisibile. Al contempo è capace di fare balzi incredibili e raggiungere anche la nostra testa e soprattutto i capelli. Ecco perché è uno dei parassiti che spaventano di più i padroni di animali domestici.

Più di 2.000 specie al Mondo

L’animale di cui stiamo parlando è la pulce, di cui esistono circa 2.000 specie al Mondo. Basta una singola piccolissima pulce per scatenare l’inferno di un’infestazione. Infatti, eliminarle una volta che hanno conquistato le nostre case è difficilissimo. Infatti, la prevenzione è considerata il modo migliore per non averci nulla a che fare.

Questi parassiti sono capaci di produrre uova in enormi quantità, che si schiudono quando pensiamo di aver debellato l’invasore. Inoltre, sono capaci di dare morsi che danno molto prurito ma che possono anche scatenare reazioni allergiche. Queste punture sono simili a quelle delle zanzare ma molto più piccole.

Tra i sintomi di un’infestazione, oltre alla presenza di questi piccoli animali di colore nero e rosso che si aggirano per la casa saltando, c’è la cacca. Le feci di questo animale sono di colore nero o rosso scuro e si trovano in caso di infestazioni di grande portata.

Altro che zecche e pidocchi, come riconoscere ed eliminare quest’insetto silenzioso incubo dell’estate che può invadere tutta la casa e mordere l’uomo

Sfortunatamente, dopo aver scoperto che la nostra casa pullula di queste bestiole, una delle prime cose da fare è trattare i nostri amici animali. Dopo aver usato l’antiparassitario, si dovrà affrontare una pulizia approfondita della casa e soprattutto dei luoghi frequentati dai nostri animali.

Laviamo qualsiasi cosa sia lavabile in lavatrice, contrariamente usiamo acqua calda e aceto. Proseguiamo passando l’aspirapolvere ovunque, così da eliminare le uova che le pulci avranno deposto. Per il pavimento e le superfici usiamo dell’aceto bianco di vino o l’olio di lavanda o rosmarino diluito in acqua. Questo può eliminare le pulci dagli angoli inarrivabili.

