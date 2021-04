Con il caldo e l’umidità arrivano anche le zecche. I nostri amici pelosi rischiano di diventare i destinatari di questi insopportabili e pericolosi insetti. Le zecche sono portatrici di malattie del sangue, e possono creare molti problemi anche agli uomini.

Nonostante esistano moltissimi prodotti repellenti per cani e gatti, il nostro amico a quattro zampe non può dirsi mai completamente protetto. In alcune zone e in particolari momenti dell’anno, le zecche sembrano immuni a qualsiasi prodotto chimico.

Per non rischiare di bombardare il nostro animale con troppi prodotti chimici, una saggia scelta potrebbe essere trovare degli aiuti meno invasivi. Ecco i rimedi naturali per difendere il nostro cane da zecche e pulci eliminandole definitivamente.

Gli olii essenziali

Tra i rimedi davvero efficaci contro pulci e zecche ci sono alcuni olii essenziali. Questi, se passati sul manto del nostro cane, fungono da antiparassitario. Alcuni di essi, invece, è più opportuno utilizzarli in zone circoscritte come le orecchie o la pancia.

Un esempio è la soluzione di olio di mandorle dolci mescolata con della vitamina E in capsule. Questa può essere facilmente preparata in casa con pochi sforzi. Passata delicatamente sotto l’orecchio e all’interno nella parte più esterna previene l’attacco delle zecche.

Come antiparassitario per l’intero corpo dell’animale, bisogna mescolare olio essenziale di cedro e limone, di lavanda e di basilico. Saranno sufficienti due gocce per ciascun olio essenziale, diluiti con un litro circa di tisana alla camomilla. Utilizzando un panno pulito immerso nel liquido di camomilla e oli, si procederà strizzandolo e passandolo sul manto e sulla pelle del cane o del gatto.

Un rimedio portentoso per molte attività casalinghe è l’aceto bianco o di mele. Esso è un repellente perfetto contro farfalline, afidi, ragni e anche contro le zecche. Mescolando una parte di aceto e una di acqua, imbeviamo un panno pulito e leviamo il liquido in eccesso. Passiamolo su manto e pelle del nostro animale, evitando attentamente occhi e naso.

L’unico svantaggio è che l’aceto evapora più facilmente degli olii essenziali. Quindi l’operazione andrà ripetuta ogni volta che il cane va fuori o in zone possibilmente infestate. Cerchiamo in ogni caso di evitare zone con erba alta o secca. Ricordiamoci anche che le zecche sono attive specialmente al tramonto.

