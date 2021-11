L’autunno è arrivato e tutti noi abbiamo iniziato a indossare abiti pesanti e caldi. Se d’estate possiamo sbizzarrirci con look più estrosi e particolari, nei mesi freddi abbiamo meno possibilità di osare con l’abbigliamento.

Cappotti, maglioni di lana e pantaloni di velluto sono i must di quest’inverno, che però non esaltano tutti i fisici e potrebbero ingolfarci.

In particolare, se non siamo molto alti con questi capi è difficile valorizzare il nostro fisico, per questo dobbiamo conoscere alcuni semplici trucchi. Infatti, in pochi lo sanno ma per slanciare la figura e apparire più magre dovremmo evitare questi abbinamenti.

Gli errori da evitare se vogliamo valorizzarci

Gli abiti invernali sono solitamente più spessi e larghi e raramente valorizzano le forme del corpo. Sicuramente in questi mesi freddi è più importante proteggersi dal freddo, però non dobbiamo per forza rinunciare a valorizzarci. Se non superiamo il metro e settanta dovremmo evitare alcuni comunissimi errori che ci fanno sembrare più basse e in carne.

Per esempio, se indossiamo una gonna e un maglione di lana in molti usano due colori diversi e spezzano il completo. Allo stesso modo è comune indossare dei pantaloni e una maglia di altro colore, in modo da dare movimento alla mise. In realtà, questo potrebbe essere un grave errore che ci fa sembrare più basse di quello che siamo.

Il semplice trucco da seguire se vogliamo slanciare il nostro fisico è quello di indossare capi dello stesso colore. Se scegliamo una gonna o dei pantaloni, dovremmo abbinare un pezzo superiore dello stesso colore, per creare un effetto tinta unita. In questo modo eviteremo l’effetto spezzato e sembreremo più alte.

Possiamo abbinare indumenti che già abbiamo in casa, giocando con i materiali, magari scegliendo una gonna di a pieghe e un maglione di lana oppure dei pantaloni di velluto e una camicia di seta: l’importante è che il colore sia lo stesso.

In alternativa, possiamo indossare dei comodi tailleurs invernali, comodi, caldi e super eleganti.

Se ci guarderemo allo specchio noteremo subito la differenza: sembreremo molto più alte, perché l’occhio non si fermerà all’altezza della vita ma coglierà la nostra figura nella sua interezza. Se vogliamo giocare con i colori possiamo sbizzarrirci con gli accessori, gioielli, scarpe e borse.

