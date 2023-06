Altro che tacchi vertiginosi, zeppe e mules, ecco le scarpe comodissime per l’estate al mare o in città

Le scarpe comodissime per l'estate al mare o in città-proiezionidiborsa.it

Una delle passioni di molte donne è la moda. Si seguono con interesse le tendenze e si cerca di risparmiare un po’ con i saldi. Abiti, borse e accessori di vario tipo riempiono il guardaroba. Un’attenzione particolare va alle scarpe. Ci sono modelli innovativi e altri che tornano sulle passerelle dopo molti anni. Per l’estate si indosseranno calzature di vario tipo, ma per camminare comode scopriamo cosa scegliere.

Uno dei periodi più belli nella vita da genitori è quando di insegna ai figli piccoli a camminare. Vederli sgambettare per casa alla scoperta del mondo riempie di gioia. È importante poi scegliere per loro le calzature giuste.

Anche da adulti dovremmo fare attenzione. Questa manca spesso quando siamo noi donne a comprare un paio di scarpe nuove. L’estetica prevale molte volte su tutto.

Alcune tendenze per l’estate

Per l’estate 2023, ad esempio, tornano le slingback a punta stretta, così come i sandali aperti da allacciare alla caviglia o al polpaccio. Sono molto carine anche le mules. Si tratta di ciabattine con il tacco e se ne trovano di tanti modelli. Intramontabili sono poi le scarpe con le zeppe. Per le passeggiate estive ci sono poi le donne che preferiscono le espandrilles. Ne troviamo flat o con zeppa alta e lacci.

Il piede ci rende capaci di camminare e sopporta il peso corporeo. Come altre parti del corpo può essere soggetto a fastidi. Per esempio, la fascite sarebbe un’infiammazione della pianta del piede. Una delle cause potrebbe essere l’uso di scarpe scomode che stressano il tallone e dei legamenti. Le calzature con punta stretta potrebbero invece danneggiare le dita. Una delle conseguenze sarebbe l’alluce valgo. Indossare inoltre troppo di frequente tacchi vertiginosi potrebbe avere risvolti negativi sulla colonna vertebrale.

Le scarpe di moda o le classiche calzature con il tacco alto sono molto belle e si possono indossare in molte occasioni. Sarebbe importante per la salute del piede e della schiena alternarle con altre, più comode e basse.

Altro che tacchi vertiginosi, zeppe e mules, sono queste le scarpe per camminate estive

Nella scelta della calzatura dovremmo considerare alcuni punti. Dovrebbero essere antiscivolo, con soletta automodellante, tomaia morbida e antisfregamento. Potremmo scegliere scarpe con punta chiusa e che segue la forma delle dita, oppure aperta. La chiusura può essere una fibbia o con velcro, in modo da adattarsi alla larghezza del dorso del piede.

Per fortuna molte marche propongono scarpe che soddisfano questi requisiti. Per esempio, alcuni sandali FlyFlot presentano tomaia in pelle o in tessuto con suola in poliuretano. Ce ne sono con sottopiede in sughero o in pelle. Dei sandali Le Clare hanno il plantare in sughero e altri in sughero e lattice, automodellante. Oltre alle aziende citate ve ne sono molte altre, tipo la Inblu. Si possono trovare nei negozi sandali comodi bassi ma anche con tacco medio e di vari colori.

Quindi, altro che tacchi vertiginosi, zeppe e mules, preferiamo altri modelli per passeggiare.

Infine, potremmo provare a rendere più confortevoli le classiche sneakers con una soletta anatomica e automodellante in memory foam.