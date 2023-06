Al termine dell’ultima settimana ci sono state azioni che hanno registrato il nuovo massimo a un anno: Ferrari e IVS Group. Raggiungere tale obiettivo è senza dubbio un chiaro segnale di forza che, se opportunamente analizzato e compreso, potrebbe portare a ulteriori interessanti rialzi.

Tra le azioni che hanno registrato il nuovo massimo a un anno le azioni Ferrari non sono nuove nell’aggiornare i propri record: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo dello 0,25% a quota 281,3 €, rispetto alla seduta precedente.

Da quando sono state quotate a Piazza Affari nel 2016, le azioni Ferrari, tranne qualche breve pausa, sono salite senza interruzioni. Dal momento in cui hanno iniziato a scambiare sul Ftse Mib hanno realizzato una performance di circa il 600% aggiornando continuamente i massimi storici.

Nelle ultime settimane, però, la spinta rialzista è andata affievolendosi. Come si vede dal grafico, infatti, da inizio mese le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 274,7 € – 282,4 €. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.

Da notare che alla chiusura del 23 giugno la parte superiore del trading range è stata rotta al rialzo per pochissimo. Una conferma di questo break potrebbe significare un rafforzamento dello scenario riportato in figura.

Le azioni IVS Group sono alle prese con importanti resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta del 23 giugno in rialzo del 2,95% a quota 4,89 €, rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma adesso le quotazioni si trovano ad affrontare la forte resistenza in area 4,92 €. Il superamento di questo livello potrebbe indicare una continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario si potrebbe pensare all’inizio di un ritracciamento.

