Moda donna estate: ecco 3 capi da indossare e le scarpe preferite da Belén Rodriguez

Con le giornate che si allungano si ha più voglia di uscire. Le vie dello shopping sono spesso affollate nel weekend. Possiamo già vedere le vetrine con capi leggeri e tante scarpe da desiderare. Sulle passerelle si sono viste tante interessanti proposte a cui ispirarci per rinnovare il guardaroba. Scopriamo quindi 3 tendenze in particolare e le scarpe che potremmo abbinare.

Ogni stagione cerchiamo di adeguare il nostro abbigliamento al meteo. Soprattutto in estate curiamo il nostro aspetto perché ci esponiamo di più. Gambe, braccia, capelli devono essere al top per le passeggiate in centro o al mare. Per le nostre giornate estive possiamo comprare magari qualche nuovo capo di abbigliamento.

Moda donna estate: ecco 3 capi da indossare con le scarpe adatte

Sulle passerelle si sono viste tante proposte per l’estate del 2023. Sembra che gli stilisti abbiano soddisfatto i gusti di molte donne quest’anno. Tra le varie tendenze moda ci sono i costumi asimmetrici. Possono essere interi monospalla e con tagli in diverse parti. L’asimmetria torna in molti vestiti eleganti. Anche qui i tagli della gonna e della scollatura sono particolari. È presente il monospalla e spesso anche uno spacco laterale negli abiti lunghi. Molto belli anche quelli con fiori tridimensionali o rouches. Ci sono molti modelli di questo tipo nelle collezioni di Alexander McQueen e di Fabiana Ferri ad esempio. Si abbina un classico sandalo o una décolleté.

Si è visto anche il crochet addosso alle modelle. Torna negli abitini, ma anche su cappelli e borsette. Possiamo scegliere come scarpe mocassini, ciabattine, sandali e sneakers.

Altra tendenza per l’estate riguarda un elemento intramontabile. Parliamo delle paillettes. Le troviamo cucite in fila indiana oppure a cascata su corpini e gonne. Possono anche ricoprire gli abiti per serate in cui non si passerà inosservate. Pensiamo alle creazioni di Elie Saab e Pamela Roland.

Le scarpe più adatte per queste proposte sarebbero i classici sandali con tacco.

Un paio di scarpe comode che piacciono anche a Belén

Moda donna estate: ecco 3 capi da indossare, quindi, per essere trendy. Sappiamo che con il caldo si suda di più e anche i piedi soffrono. Per passeggiare possiamo alternare alle sneakers delle scarpe flat carine. Queste possono essere slingback, con il cinturino da allacciare alla caviglia. Le ha indossate ad esempio Elena Santarelli di recente durante un servizio fotografico. Su Instagram le portava ai piedi con un pantalone largo e una blusa asimmetrica.

Ci sono poi scarpe basse classiche con fasce orizzontali intersecate da una verticale. Lasciano traspirare la pelle e si trovano anche con un plantare morbido. Sempre su Intagram Belén Rodriguez ne ha postate un paio bianche. Sebbene le vip solitamente mostrino tacchi vertiginosi, quindi, sembrerebbe che amino anche scarpe basse e comode. Questo modello potrebbe abbinarsi a pantaloni di cotone o lino o a gonne lunghe, anche con spacco.