Le 3 spiagge più economiche della riviera romagnola per una vacanza low cost 

La riviera romagnola è una delle località più frequentate e ambite dell’estate, ma ecco quali sono le 3 spiagge più economiche per poter trascorrere una vacanza low cost senza troppe preoccupazioni.

La riviera romagnola inizia appena sotto il fiume Po e si estende sul Mare Adriatico per una lunghezza di circa 90 km. Sono tutti chilometri pieni di spiagge, di attrazioni e di servizi per l’estate.

Ci sono hotel di lusso, ma anche più accessibili, Bed and Breakfast, appartamenti e camping. La scelta è molto variegata. Quindi, ecco le 3 spiagge più economiche della riviera romagnola per riuscire a trascorrere delle vacanze di qualità ma senza spendere troppo.

Non tutti possono permettersi delle vacanze costose in estate e ogni famiglia ha delle esigenze specifiche. Siamo sicuri che in queste tre mete si possa trovare tutto.

Le 3 spiagge più economiche della riviera romagnola

Secondo tiraccontounviaggio.it le tre mete più economiche della riviera sono:

Misano Adriatico: vicino alle più famose Rimini e Riccione, è una località situata tra mare e natura che presenta ogni tipo di attività e divertimento. Oltre alla spiaggia, ha borghi affascinanti e spiagge suggestive dove ogni anno si festeggia con tanta musica e con carri allegorici, oltre a feste folkloristiche. Ci sono negozi, pontili, locali per la vita notturna ed è, quindi, ideale per tutti, giovani, coppie, famiglie con bambini (da visitare l’acquario Le Navi di Cattolica); Gatteo Mare: si trova tra Ravenna e Rimini e offre villaggi turistici, spettacoli e locali notturni, quindi, ci si può dividere tra il relax della spiaggia e il divertimento. Il centro storico è caratteristico e ricco di cultura. Anche qui è presente ogni tipo di soggiorno; Bellaria Igea Marina: resort lussuosi, ma anche residence molto più accessibili per tutti a poca distanza da Rimini, offre qualsiasi tipo di attività: spiaggia, ma anche tennis, beach volley e altri sport per adulti, senza dimenticare i più piccoli per i quali ci sono attività e intrattenimento tutti i giorni; due attrazioni del posto sono il Parco del Gelso e il Museo delle Conchiglie.

Le bandiere blu dell’Emilia-Romagna

Tutte le provincie, da Ferrara passando per Ravenna e poi Rimini e Forlì Cesena, hanno ottenuto almeno una bandiera. La bandiera blu è simbolo di spiagge pulite, servizi di buona qualità e zone balneari accessibili e sicure.

Nel 2023 è proprio Gatteo Mare a ottenere la bandiera blu, mentre l’avevano già Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina. Da inserire nell’elenco anche i lidi ravennati, i lidi di Comacchio, Cervia, Cesenatico, Riccione e San Mauro Mare.