Altro che stivali e décolleté, le scarpe col tacco che spopolano sono comode e di gran moda

Possiedono il tacco ma sono comode, scarpe talmente belle e pratiche da poter indossare di giorno e di sera senza problemi.

Per la stagione autunnale e invernale arrivano loro ad accontentare le donne. Le ultime tendenze le hanno consacrate le calzature più in voga del periodo e quindi, meglio affrettarsi e sfoggiarle alla prima occasione utile. Stiamo parlando dei mocassini con il tacco. Un modello già molto apprezzato negli anni scorsi, ma che sta tornando di gran moda proprio nelle ultime settimane. Un’alternativa alle scarpe senza tacco che stanno impazzando sul web e che piacciono alle donne di tutte le età.

Perfetti da indossare nelle occasioni più formali, ma anche pratici da abbinare per aperitivi e uscite serali, i mocassini con il tacco promettono di far innamorare anche le donne più scettiche. D’altronde, altro che stivali e décolleté, per la stagione invernale le scarpe da avere assolutamente sono proprio i mocassini, rigorosamente con il tacco alto. Tra i più amati, quelli color tabacco da abbinare a calzini alla caviglia in bella vista. Favolosi da sfoggiare con dei jeans, oppure dei pantaloni a palazzo, camicia o dolcevita e cappotto. Si consiglia di optare per il modello più chic del momento. Altro look strepitoso è quello composto da leggings e mocassini con il tacco. Un connubio perfetto tra femminilità e comodità da abbinare a camicia e giacca lunga e strutturata, oppure maglione oversize.

Altro che stivali e décolleté, le calzature che faranno impazzire tutte le donne hanno la punta quadrata

I mocassini con il tacco e punta quadrata si classificano tra i modelli più glamour e di classe della stagione. Per un look bon ton si consiglia di optare per modelli chiari (crema e bianco) e di abbinarli a pantaloni sartoriali, gilet e blazer. Per le donne più coraggiose che non hanno paura di osare, arrivano i mocassini con tacco e suola alta. Tra gli abbinamenti più indicati, pantaloni in pelle, maglioncino a collo alto e giacca, oppure felpa lunga. Per un outfit, invece, più eccentrico, si consiglia di abbinare le scarpe con tacco e suola alta a un pantalone morbido di tuta. Per chi ama le gonne e i look più audaci, si consiglia una combo con mocassini alti, calze velate e calzettoni lunghi fino ai polpacci e mini gonna svasata. Insomma, i look da creare sono tantissimi, non ci resta che l’imbarazzo della scelta.