Estratto di nido di rondine, come si potrebbe ringiovanire la pelle di 10 anni con la saliva degli uccelli

Alcuni rimedi naturali sono originali ma ci permettono di ottenere effetti immediati garantendo la salute della pelle senza controindicazioni. Ecco indicazioni su come ringiovanire la pelle.

Sarebbe un cosmetico naturale di origine coreana ma ormai diffuso in Europa, numerosi prodotti in commercio contengono estratto di nido di salangana. I nidi sono formati da molluschi, alghe, conchiglie e uova di pesce tutto saldato con la saliva delle rondini. E sarebbe proprio la saliva a fare la differenza.

Da sempre in Oriente si utilizza come rimedio medicinale, l’estrazione non sarebbe semplice ma verrebbe effettuata con continuità. Questi estratti conterrebbero iodio, fosforo, amminoacidi e potassio. Ma soprattutto la proteina EFG composta da 53 amminoacidi, importantissima per la crescita dell’epidermide.

Con il passare dell’età la pelle perderebbe elasticità e la produzione di collagene diminuirebbe dell’1% all’anno. Ecco perché si formerebbero le rughe e si avrebbe il rilassamento cutaneo. L’estratto di nido di rondine avrebbe proprietà rigeneranti e, cosa più importante, agirebbe con velocità. L’effetto lifting sarebbe molto apprezzato da chi lo utilizza con costanza, l’elasticità della pelle verrebbe in parte recuperata senza controindicazioni.

Uccelli golosi e massa gelatinosa miracolosa

Uno dei prodotti più utilizzati sarebbe la crema per gli occhi. Bisognerebbe applicarla la notte per fare in modo che con il riposo la pelle diventi liscia e fresca. L’assorbimento sarebbe rapido e avverrebbe in maniera delicata senza residui grassi. Minerali e polisaccaridi darebbero ricchezza alla composizione, alghe e saliva delle rondini hanno proprietà ormai riconosciute in tutto il Mondo.

La saliva di rondine a contatto con l’aria crea opere naturali spettacolari e per di più commestibili. Fa parte della cucina orientale e permette di ottenere grandi risultati in cosmesi. Gli uccelli maschi producono grandi quantità di questa massa gelatinosa. Il motivo sarebbe la loro alimentazione. Le salangane sono golose di alghe e producono una saliva piena di mucillagine e di proteine. Quando la saliva si asciuga diventa simile al cemento.

Estratto di nido di rondine, un business molto apprezzato in Oriente

Sarebbe possibile rimuovere le piccole rughe dando alla pelle sostanze nutritive che tonifichino in fretta. Soprattutto grazie ai cerotti. Quelli che contengono gli estratti di nido di salangana sono particolarmente interessanti. Avrebbe un effetto di recupero della pelle rovinata più veloce di altri rimedi naturali altrettanto utilizzati. Per esempio, questi cerotti avrebbero effetti più rapidi rispetto ai rimedi a base di olio.

In Vietnam, il business dei nidi di rondine è esploso da tempo ma il trend è recente. Sono stati costruiti edifici appositi dedicate a questi tipo di attività. Gli uccelli verrebbero richiamati artificialmente in queste stanze buie dove nidificano in condizioni ideali. Il costo del prodotto sarebbe ancora alto, ma tra le attività a cui i giovani si stanno dedicando in Oriente, questa sarebbe una di quelle che sta riscuotendo maggior successo.