Mai più puzza di sudore sui maglioni, ecco come rimediare velocemente senza rovinare i tessuti

Maglioni che puzzano di sudore anche dopo il lavaggio in lavatrice? Ecco la soluzione che non rovina i tessuti.

I maglioni sono gli indumenti più amati della stagione fredda, li usiamo per le occasioni più disparate e piacciono molto sia alle donne che agli uomini. Chi li ama, li indossa spesso ed è per questo che si potrebbe trovare a fronteggiare alcune situazioni imbarazzanti, come la presenza di puzza sui tessuti. Talvolta, il cattivo odore diventa difficile da debellare, anche dopo un intero lavaggio in lavatrice. A tal proposito, ricordiamo di leggere sempre le etichette dei capi d’abbigliamento per evitare di sgualcire i tessuti. Inoltre, segnaliamo anche che esistono alcuni trucchetti formidabili per rendere di lusso anche i maglioni più economici e apparire subito chic anche con un outfit semplice e poco costoso.

Gli errori comuni che molti commettono senza saperlo

Se la puzza persiste anche dopo il lavaggio in lavatrice, allora con molta probabilità stiamo sbagliando qualcosa. In primis, bisogna controllare il tipo di lavaggio scelto. Molto spesso selezioniamo il lavaggio per capi delicati quando molti maglioni riescono a resistere a temperature elevate e centrifughe intense. (Ovviamente, è bene sempre leggere le etichette).

Un errore molto banale, ma che peggiora notevolmente la situazione è quello di lasciare per troppe ore il maglione maleodorante nel cesto dei panni sporchi. Non tutti sanno, infatti, che la lana tende a raccogliere e trattenere i cattivi odori.

Altro aspetto importante da non sottovalutare è la quantità di detersivo utilizzata. Di norma, per i capi più delicati si raccomanda di essere parsimoniosi e di usare poco prodotto. Tuttavia, i maglioni sono spessi, intrecciati e quasi impenetrabili. Per questo motivo è opportuno usare una dose adeguata di detersivo. Per chi non ama i prodotti chimici, si consiglia di utilizzare un cucchiaio di sapone di Marsiglia direttamente inserita nella vaschetta dedicata al detersivo.

Mai più puzza di sudore sui maglioni, ecco il trucco da copiare subito

Per eliminare definitivamente la puzza di sudore dai maglioni, si consiglia di provare questo rimedio semplice e naturale. Mescolare 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua. Poi, aggiungere circa 10-15 gocce di olio essenziale preferito. Con questa miscela, non solo i maglioni risulteranno profumatissimi ma appariranno anche molto più morbidi, grazie all’azione “ammorbidente” dell’acido citrico. Dunque, è questa l’arma segreta contro la puzza sui tessuti in lana. In alternativa, si potrebbe sempre chiedere aiuto al bicarbonato, da applicare direttamente sulla zona da trattare. Un ingrediente fenomenale per molte faccende domestiche. Utile anche per velocizzare l’asciugatura le tende in casa durante l’inverno.