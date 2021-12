Qualche volta bisogna proprio adeguarsi alle nuove tendenze, che hanno anche un lato pratico molto interessante. Ci troviamo nella stagione fredda dell’anno, e i capi di moda tendono tutti a offrire eleganza e allo stesso tempo comfort. Quest’anno, poi, va di moda un capo che potrebbe fare la differenza anche per proteggerci in modo più efficiente dal freddo. Allora altro che pullover e felpa, è questo il capo invernale che protegge dal freddo ed è tanto di moda.

Tempo di regali

Le porte delle feste natalizie fra qualche giorno si apriranno e volentieri ci tufferemo nel mondo fatto di luci e di spensierata allegria. Ed è anche il momento di pensare a qualche regalo e forse non vorremmo spendere un gran capitale. Tuttavia se pensiamo di fare dei regali tecnologici, qualche decina di euro è necessario investirla. Non sarà una spesa vana perché chi li riceverà certamente sarà ampiamente soddisfatto nel vedere tra le sue mani 3 imperdibili accessori per migliorare dieta, ossigeno e postura.

Quest’anno sarà un vero piacere gironzolare tra i negozi, cercando proprio quello che piace ed è utile al freddo che avanza. Lanciando un’occhiata tra le vetrine dei negozi, si noterà con sorpresa che ritornano di moda alcuni capi degli anni 70, che sarà un piacere indossare. Tra questi ci sarà il classico maglioncino a dolcevita. Sembra ormai un classico intramontabile riproposto oggi con le stesse caratteristiche di tanti anni fa, a trecce e coste larghe.

Il periodo natalizio è anche quello in cui si approfitta di qualche promozione per acquistare il prodotto che si ama. Diamo spazio così ad un nuovo cappotto, al maglione che tanto desideriamo in lana merinos, alle scarpe di pelle con suola antiscivolo, ad un piumino che torna di moda.

Nell’abbigliamento classico, sotto un cappotto oppure un piumino, si indossa volentieri un pullover o un sottogiacca con giacca. Arriva invece in Italia, influenzata forse dalla moda nordica, un capo molto interessante da mettere sotto piumini, parka o cappotti in fibra sintetica. Si tratta di una giacca detta “ibrida” in tessuto sintetico, che protegge ed è sottile tanto da poterla indossare come un gilet con le maniche.

È il classico indumento per chi fa dell’outdoor o pratica degli sport invernali. È un capo molto versatile, perché non è massiccio come il piumino. Favorisce l’abbigliamento a cipolla, con più strati, per cui sotto questa “softshell” ben ci può andare un dolcevita o una camicia.

Un capo che si amerà per il comfort e la protezione che offre dal freddo, abbinato ad un piumino o ad un parka.