Quando il freddo incombe non abbiamo altri pensieri per la testa che quello di coprirci. Per questo prendiamo dall’armadio il nostro caro vecchio giaccone e lo indossiamo prima di uscire. Sentirsi al caldo è certamente la prima necessità, ma se possiamo farlo con stile allora ancora meglio.

Chi sente il bisogno di dare una svecchiata al proprio guardaroba, può iniziare da subito a sbarazzarsi dei vecchi giubbini e cappotti sbiaditi. Infatti, la moda di fine anno detta nuove regole per essere sempre al top in giro per le strade.

Ecco perché assistiamo all’entrata in scena di un modello particolare di capospalla che saprà donarci una piacevole sensazione di tepore senza rinunciare allo stile. Una cosa è sicura: nessuna di noi potrà più farne a meno per i prossimi mesi.

Altro che i soliti giubbotti monotoni, ecco il capospalla alla moda che sta spopolando per riscaldarsi anche nelle giornate più fredde

Quando le temperature scendono in picchiata è importante sentirsi al caldo fuori casa. Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare alla comodità. Perciò è importante sapere come vestirsi scegliendo abiti e accessori di moda che ci diano il massimo del comfort.

Quindi, spazio a calzature soffici e comode per tenere i piedi al caldo e una sciarpa morbida e avvolgente per un look prezioso. Il tutto completato dal capo del momento: il capospalla quilted.

Un capo morbido e coprente per stare sempre sul pezzo

Che si tratti di giubbotti, giacche o cappotti, la tendenza “quilted” ha un suo segno distintivo: l’irrinunciabile morbidezza che ci conquisterà tutti. Infatti, questi modelli si distinguono per il “matelassé”, la tipica trapuntatura con tanto di impunture ben visibili.

I più celebri atelier li hanno già sfoggiati e fatti sfilare sulle passerelle di moda con estrema sicurezza. Vedi la favolosa giacca a vento di Dior, le sagome romboidali dei piumini di Max Mara e il lungo cappotto nero di Totême. Da segnalare anche il verde militare sulla giacca trapuntata di Ganni e il “blu navy” sul modello di Ralph Lauren.

In realtà, la moda “quilted” si abbina alla perfezione anche ad altri indumenti, come camicie e gonne. Basta un po’ di fantasia per realizzare un look audace con cui farsi largo per le strade. Dunque, altro che soliti giubbotti monotoni, ecco il capospalla alla moda che sta spopolando per riscaldarsi anche nelle giornate più fredde.