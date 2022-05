Si dice che chi ha i capelli lisci li voglia ricci e viceversa. C’è anche chi ama cambiare look a seconda del momento e delle occasioni. Il parrucchiere offre la possibilità di trasformare i capelli, ma non tutti si possono permettere di affrontare il costo dei trattamenti. Alcuni optano per soluzioni casalinghe, che non sempre riescono perfettamente. In ogni caso il calore dei ferri ed i prodotti chimici adoperati possono rovinare i nostri capelli.

Ebbene altro che piastra e bigodini per avere ricci morbidi e naturali da fare invidia a chiunque ecco 3 trucchetti fai da te semplici ma efficaci.

Il primo ricorre all’aiuto della “ciambella per chignon”. Questa è sostanzialmente un anello in gomma piuma intorno a cui si avvolgono i capelli per ottenere una crocchia gonfia e regolare. Avremmo bisogno di 6-8 pezzi. Dunque per prima cosa dividiamo la testa in 6-8 parti a seconda della quantità di capelli che abbiamo. Per ognuna leghiamo e facciamo una coda di cavallo ben stretta. Quindi inseriamo in ogni ciambella una coda. Attorcigliamo i capelli intorno ad esse. Infine fermiamoli con delle forcine. Eseguiamo la medesima operazione con ogni coda di cavallo. Non ci resta che un ultimo passaggio: coprire il capo con un foulard di seta. Poco prima di uscire, sciogliamo ogni ciocca e diamo una piega ai capelli adoperando solo le mani, senza spazzola e pettine. Per un buon risultato i capelli devono rimanere attorcigliati attorno alle ciambelle per almeno 2 ore.

Altro che piastra e bigodini per avere ricci morbidi e voluminosi ecco 3 trucchetti geniali che solo pochi conoscono

Se non si hanno a disposizione le ciambelle ecco un’alternativa adatta soprattutto alla stagione calda. Dopo aver lavato i capelli tamponiamoli con un panno in microfibra. Una volta eliminata l’acqua in eccesso, dividiamo la testa in sezioni. Su ognuna facciamo una traccia bella stretta. Quindi asciughiamo i capelli con un diffusore di aria. Se la temperatura lo consente possiamo anche lasciare i capelli ad asciugare da sé. Si può anche dormire con questa pettinatura e scioglierla direttamente in giorno successivo. Il risultato sarà sorprendente. I capelli appariranno naturalmente ondulati senza essere stati rovinati da trattamenti aggressivi.

Soluzione dell’ultimo minuto

Se si ha poco tempo invece ecco una soluzione dell’ultimo minuto. Dunque dopo aver lavato e tamponati i capelli, distribuiamoci sopra della schiuma per capelli mossi. Quindi asciughiamo con l’asciugacapelli a potenza media, arrotolandoci ogni ciocca intorno alle dita. Et voilà, in poche e semplice mosse la nostra chioma sarò piena di onde morbidissime.

