Se si esclude il periodo che va da marzo 2022 a fine 2021, il titolo SIT è sempre stato al ribasso. Basti pensare che negli ultimi 3 anni ha perso il 28% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato in media il 50%. Anche nell’ultimo report ci eravamo chiesti quali fossero gli spazi al ribasso per il titolo e da quel momento c’è stato un ribasso di oltre il 30%. Allo stato attuale, però, fatto salvo un’ulteriore possibile discesa del 25%, lo spazio al ribasso per il titolo SIT potrebbe essere quasi al capolinea.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso vede una potenziale rottura dell’ultimo baluardo verso il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 4,51 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, si potrebbe ipotizzare un’inversione rialzista. Tuttavia non bisogna anticipare i tempi e attendere sempre la conferma grafica dell’inversione.

Qualora, poi, anche il supporto in area 4,51 euro dovesse cedere, le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi successivi indicati in figura.

È interessante notare che, nonostante una capitalizzazione di circa 150 milioni di euro, gli scambi sul titolo SIT sono molto esigui. La media, infatti, vede un controvalore scambiato di circa 50.000 euro. Fanno eccezione sedute particolarmente intense durante le quali i volumi possono anche triplicare.

La valutazione di SIT

Fatta eccezione per il rapporto prezzo/utile, tutti gli indicatori esprimono una certa sottovalutazione. D’altra parte negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Prima di concludere notiamo che la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento molto interessante di circa oltre 3% ed è visto in crescita nei prossimi anni. Infine, come riportato su riviste specializzate, l’unico analista che copre il titolo SIT ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 100%.

Il titolo SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 8,58 euro in ribasso del 5,30% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

