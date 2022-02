I capelli sono fondamentali per apparire e sentirci belli. A prescindere dal colore, dal taglio e dalla lunghezza ci sono delle occasioni in cui proprio non riusciamo a tenerli al meglio. Quando appaiono infatti crespi, spenti ed appiattiti non c’è acconciatura che tenga. I motivi possono essere tanti, dalla qualità del cuoio capelluto, all’acqua che adoperiamo per lavarli o all’umidità presente nell’aria. In ogni caso, invece di farci prendere dallo sconforto mettiamo subito in pratica un trucchetto facile, ma che lascerà a bocca aperta per il risultato stupefacente.

Un trucchetto tanto facile quanto efficace

Ebbene basta un solo ingrediente poco convenzionale presente in tutte le case per ridare corpo e lucentezza ad una chioma spenta. Stiamo parlando dell’acqua frizzante. Ma vediamo nel dettaglio le ragioni per cui le bollicine possono essere un valido aiuto per una chioma da leonessa.

L’acqua del rubinetto, che usiamo comunemente per lavarci il capo, è più o meno emulsionata con il cloro. Quest’ultimo la rende “pesante”. Dunque al momento del risciacquo difficilmente riusciremo ad eliminare totalmente dalla cute e dai capelli i prodotti utilizzati per la detersione. Ebbene i residui di shampoo e balsamo sono spesso i responsabili dell’effetto piatto, crespo e senza volume.

L’acqua frizzante invece contiene piccolissime quantità di cloro ma è ricca di anidride carbonica. Quest’ultima ha un altissimo potere sgrassante. Inoltre le sue bollicine creano un effetto volume davvero sorprendente.

Basta un solo ingrediente poco convenzionale che tutti abbiamo per non avere mai più capelli piatti e senza volume

Mettere in pratica questo trucchetto è un gioco da ragazzi. Dopo aver passato lo shampoo come di consueto ed applicato il balsamo, risciacquiamo i capelli con l’acqua corrente. Poi, come ultima cosa versiamo sul capo l’acqua frizzante. La quantità dipende dalla lunghezza e dalla quantità di capelli da bagnare. L’importante è che tutta la testa sia ben impregnata delle bollicine. Questa sarà la garanzia che i detergenti saranno totalmente rimossi, dunque un ottimo deterrente contro l’effetto crespo di cui a volte questi residui sono la causa.

Inoltre adoperare l’acqua frizzante ci consente di ottenere altri due risultati impensabili. Questo trattamento aiuta a sciogliere le matasse di nodi anche dei capelli più aggrovigliati. Infine può essere un valido aiuto, soprattutto d’estate, per idratare i capelli senza appesantirli con prodotti eccessivamente grassi. Dunque ecco come un semplice ingrediente presente in tutte le case può rivelarsi un prezioso aiuto per la nostra bellezza.

Lettura consigliata

Il taglio più trendy della primavera che ci rende irresistibili ed è adatto proprio a tutti perché ha 2 lunghezze