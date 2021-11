Immaginiamo una lunga giornata di lavoro trascorsa fuori. Chi in ufficio fermo e statico, chi invece per le strade a piedi, in metropolitana o in macchina. Con il freddo gelido che secca la pelle e irrita gli occhi. Il cappotto bagnato dalla pioggia, dalla grandine. I capelli scompigliati dal vento freddo. Al termine di una giornata così, cosa c’è di meglio di una zuppa calda? In questo articolo vogliamo suggerire alcuni piatti perfetti per i mesi freddi che scaldino le serate e che siano anche salutari.

Ma non si tratta delle solite ricette. Altro che pasta fagioli e lenticchie per scaldarsi in inverno ottime queste 7 zuppe e vellutate calde genuine e sane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Zuppa di quinoa, fagioli borlotti e zucca. La quinoa è scelta da chi è vegano, celiaco o da chi vuole cercare di abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi. Per questo è perfetta per una zuppa genuina e sana. Assieme a fagioli e zucca, è possibile creare un piatto equilibrato.

Zuppa di pomodoro e feta. Le varianti della zuppa al pomodoro sono tante. Quella classica prevede un soffritto di cipolle rosse, aglio e l’aggiunta di acqua calda per cuocere i pomodori tagliati a metà. La variante che suggeriamo, è quella con l’aggiunta di curcuma, pesto di basilico fresco oppure con cubetti di feta.

Vellutata di zucca e fagioli cannellini. Di solito la zucca ha un sapore dolce e piuttosto delicato, per questo si presta a bilanciare gusti decisi, come i fagioli. È tra i vegetali più ricchi di carotene e vitamina A, oltre ad essere una vera bomba di minerali come ferro, magnesio, fosforo e potassio.

Altro che pasta fagioli e lenticchie per scaldarsi in inverno ottime queste 7 zuppe e vellutate calde genuine e sane

Zuppa di riso, verza e porro. Il riso è un nutriente fondamentale per il nostro organismo. Ha un eccellente potere saziante e regola la flora intestinale. Ci sono tantissime tipologie di riso, ognuna delle quali apporta grandi benefici. La verza, come tanti vegetali, è invece composta per il 90% da acqua; contiene anche tante fibre, proteine, sali minerali e vitamine.

Zuppa di fave e farro. Le fave sono ricchissime di fibre e questo aiuta ad eliminare le scorie e le tossine, garantendo il corretto transito intestinale. Il farro, invece, garantisce una buona quantità di energia, grazie all’apporto di proteine. È privo di colesterolo, per questo consigliato per le donne in menopausa che hanno valori troppo alti di colesterolo. Contiene, inoltre, sali minerali come ferro, potassio, fosforo e ferro, ma anche vitamine A, C e quelle del gruppo B.

Zuppa di pasta con i ceci. Dal punto di vista dei nutrienti, i ceci sono tra i legumi da consumare più spesso grazie all’elevato indice di aminoacidi essenziali.

Vellutata di zucca, patate e cipolle. La vellutata di zucca, arricchita dal potere saziante delle patate e dalla funzione depurativa delle cipolle, è un perfetto piatto unico ed equilibrato.