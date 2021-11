I sintomi più comuni della menopausa sono le vampate di calore, l’aumento di peso e il cambio repentino di umore. In alcuni casi, a questi fattori si aggiunge anche il colesterolo alto. La menopausa è una fase delicata della vita di ogni donna che comporta dei cambiamenti generali, dovuti alle alterazioni ormonali. Cosa avviene durante la menopausa? I livelli di estrogeni nel sangue si riducono rispetto all’età fertile e l’organismo subisce dei cambiamenti a livello generale. In alcuni casi, la donna può incorrere in rischi di malattie cardiovascolari, simili ai rischi cui va incontro l’uomo.

La menopausa può sopraggiungere ad età diverse, ma di norma dopo 50 anni le donne possono accusare un aumento del valore del colesterolo totale e di quello cosiddetto cattivo. Se i livelli di colesterolo salgono oltre il tetto massimo, il rischio è la formazione di placche aterosclerotiche. Queste placche rallentano la circolazione del sangue e, di conseguenza, possono creare problemi al sistema cardiocircolatorio. Più del 35% delle donne in menopausa avrebbe il valore del colesterolo compreso fra 200 e 239 mg e si tratta di una fascia a limite di rischio.

Se una donna in menopausa dopo i 50 anni ha il colesterolo cattivo troppo alto potrebbe essere utile seguire questa dieta

Prevenire è meglio che curare. Mantenere uno stile di vita sano, soprattutto dopo i 50 anni, potrebbe essere d’aiuto per scongiurare alcune malattie, legate all’eccesso di peso. Gli esperti consigliano, infatti, alle donne in menopausa di mantenere il proprio peso forma attraverso alimentazione corretta e attività fisica. In altra occasione ci siamo occupati di diversi modi per preparare un pranzo bilanciato se si vuole perdere qualche chilo di troppo. L’aumento del tessuto adiposo nella zona addominale potrebbe, infatti, essere il segno della diminuzione degli estrogeni. Questo potrebbe essere causa della perdita di controllo dei livelli di colesterolo.

La dieta chetogenica potrebbe favorire la perdita di peso?

Si tratta di un regime alimentare che prevede limitazione di carboidrati e aumento di proteine e grassi. Si è sentito parlare spesso della dieta “cheto” perché promette perdita di peso in pochissimo tempo. Anche gli esperti si sono interessati di questo aspetto, ritenendo che potrebbe essere utile in casi di obesità grave, per velocizzare l’abbassamento dei livelli di colesterolo. Sulla rivista Obesity Fact già in passato erano state pubblicate delle linee guida per la perdita di peso attraverso il regime alimentare chetogenico. I medici ritengono che sia un buon punto di partenza per ulteriori studi sulle relazioni tra controllo del peso, livello di colesterolo e malattie cardiovascolari. Si tratterebbe di una soluzione percorribile purché alle spalle vi sia sempre un medico specialista che corregga le abitudini alimentari.

Gli esperti sconsigliano le soluzioni “fai da te” perché, più che risolvere il problema, potrebbero aggravarlo. Ecco perché se una donna in menopausa dopo i 50 anni ha il colesterolo cattivo troppo alto potrebbe essere utile seguire questa dieta.