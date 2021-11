Ogni segno zodiacale si contraddistingue per specifiche e determinate caratteristiche riguardanti personalità e comportamento. Pertanto, può essere estremamente utile ed importante conoscerle, perché possono tornarci utili per sapere come comportarci con le persone con cui abbiamo a che fare. Non stiamo parlando di conoscenze occasionali, bensì di soggetti con cui abbiamo rapporti costanti e di lunga durata, magari di lavoro, parentale o di carattere sentimentale.

Abbiamo visto, ad esempio, che questi 2 segni sono i segni zodiacali più ordinati, precisi e puntigliosi. E ancora, è bene stare con gli occhi ben aperti con le donne, magari pure amiche, che appartengono a questi 4 segni zodiacali perché potrebbero fregarci mariti e fidanzati senza alcuno scrupolo.

Nel presente articolo parleremo ancora di amore ma sotto un altro aspetto. Una relazione sentimentale deve essere qualcosa di bello, gioioso e che ci rende felici e appagati. Un pizzico di sana gelosia è normale che ci sia ed è anche giusto. Talvolta, può però accadere che uno dei due componenti della coppia esageri in tal senso, fino a diventare paranoico. Scopriamo insieme cosa dice lo zodiaco a tal riguardo.

Questi i segni zodiacali più paranoici in amore da cui stare alla larga se non vogliamo essere assillati e tormentati

I nati sotto il segno dei Pesci sono molto sensibili e fanno fatica a nascondere le loro ansie e paure. Neppure volendo, riescono a celare le loro preoccupazioni, anche le più minime. In altre parole, ciò significa che innamorarsi di un Pesciolino, in alcuni momenti della relazione, può risultare piuttosto stressante.

I Cancerini sono un pochino più razionali, ma tendono comunque a pensare sempre in maniera pessimista. Per questo motivo, vivono le relazioni senza la giusta spensieratezza ma con ansia, stress e paranoie.

Vergine e Gemelli

I soggetti della Vergine sono gelosi e abbastanza paranoici. Tuttavia, essendo anche molto orgogliosi, cercano di nascondere questo loro lato del carattere. Ma quando proprio non ce la fanno più, “scoppiano” e danno vita a scenate melodrammatiche.

Potremmo infine definire i Gemelli dei “paranoici variabili ed incostanti”. Spesso infatti sono sereni e tranquilli perché danno per scontato la “buona salute” del loro rapporto di coppia. Quando poi, però, si fanno prendere dalla gelosia, allora non li ferma più nessuno!

Dunque, sono questi i segni zodiacali più paranoici in amore da cui stare alla larga se non vogliamo essere assillati e tormentati continuamente senza motivo.

Ovviamente, è sempre bene ricordare che l’oroscopo è una credenza popolare e come tale va considerato. Per capire a fondo la persona con cui vorremmo dividere il resto della nostra vita, dobbiamo anche seguire il nostro istinto e non solo le stelle.

Approfondimento

