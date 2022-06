L’estate alle porte trascina con sé nuove mode e ritorni di fiamma graditi per ragazze e donne mature.

Anche se il caldo rende l’abbigliamento più selettivo, si può comunque restare alla moda con i modelli più chic della stagione. Partendo da una borsa elegante e glamour, si arriva alla scelta delle calzature più trendy per camminare sotto il sole.

Ora che abbiamo riposto nell’armadio gli stivaletti che tanto ci hanno tenuto al caldo in inverno, dovremo indirizzare lo sguardo altrove. E cosa c’è di meglio che un pratico paio di sandali per camminare in libertà e senza soffocare i piedi?

Vediamo, allora, quali modelli spopoleranno quest’estate e non dovremo lasciarci scappare per sfoggiare fascino ed eleganza in strada.

Via il tacco per unire lo stile al comfort

I tacchi sono espressione di femminilità e un mezzo per sedurre, su questo non c’è dubbio. Ma la bellezza, senza la comodità, serve a poco. E non tutte si trovano a proprio agio a camminare a 10 o 20 cm d’altezza dal suolo.

Per questo le calzature basse più chic sono il perfetto compromesso per camminare in tutta tranquillità, stando al passo coi tempi. Chi le indossa potrà passeggiare comodamente anche in spiaggia o affrontare le strade più impervie, senza il rischio di cadere o prendersi una storta.

I sandali dell’estate si ripropongono in diversi modelli che fanno dello stile “flat” il loro marchio distintivo. Ecco quelli imperdibili da avere subito nella scarpiera.

Ecco i sandali comodi e senza tacco che lasciano i piedi liberi di respirare e si indossano con shorts, gonne e bermuda

Tra le mode intramontabili ci sono i fantastici sandali alla schiava. Parliamo ovviamente dei tipici modelli coi lacci alle caviglie o fino ai polpacci. Questa tipologia di calzature sembra davvero dare il meglio di sé in assenza di tacchi. Saranno perfetti in accoppiata con tubini, short e bermuda.

Infradito minimal

Sembrerà di camminare a piedi scalzi con questa tipologia di sandali davvero “in” e particolarmente raffinati. Degni di una vacanza a Capri o in Costa Azzurra, si faranno apprezzare per la comodità senza pari. Celebri sono i modelli proposti da Rondini e K Jacques, da abbinare a gonne a ruota, pantaloni a palazzo e abiti di lunghezza varia.

Effetto retrò

Chiudiamo con un paio di calzature ispirate alla tradizione. I sandali retrò sono un omaggio al classico che si materializza nei modelli da pescatore, tedeschi o alla francescana. Che li si scelga in tonalità neutre o particolarmente accese, difficilmente si potrà sbagliare. Sfoggiamoli con pantaloni ampi, top originali e t-shirt per un look di grande efficacia stilistica.

Ecco i sandali comodi e senza tacco che ameremo alla follia e inaugureranno con classe la stagione più calda dell’anno.

Lettura consigliata

Ecco le sneakers del momento, così comode e alla moda che tutte ne andranno pazze in questo 2022