Durante il periodo estivo sono molte le persone che amano trascorrere i fine settimana in montagna. Praticare escursioni o arrampicare in mezzo alla natura, infatti, è fonte di tranquillità e gioia per tanti. Oltre al buonumore la camminata in salita potrebbe anche essere utile per rimanere in forma dal momento che fa bruciare molte calorie. Tuttavia, quando si cammina in montagna bisognerebbe sempre fare attenzione ad alcuni pericoli. Tra questi troviamo possibili scivolate, animali selvatici e insetti. Oggi ci si occuperà, in modo particolare, proprio di insetti come le zecche molto presenti in boschi e prati. Siamo abituati a pensare alle zecche come animali che infestano cani e gatti senza renderci conto che potrebbero attaccare anche l’essere umano. Quando si percorrono sentieri in mezzo agli alberi o all’erba, ad esempio, bisognerebbe sempre rispettare alcune semplici regole. Ecco come si potrebbero togliere le zecche in casa non dal cane ma dall’uomo.

Come evitare il morso

Un aspetto fondamentale lo riveste l’abbigliamento da indossare per evitare di essere morsi dalle zecche. Infatti, meglio prediligere colori chiari e indumenti, pantaloni e maglia, lunghi. In questo modo sarà più semplice identificare la presenza di zecche, specialmente sui vestiti. Il consiglio, poi, è quello di controllare attentamente zone molto amate da questi insetti come testa, collo e dietro alle ginocchia. Si potranno poi utilizzare dei repellenti per insetti e cercare di non venire a contatto con le sterpaglie. Meglio camminare sul sentiero ed evitare di sdraiarsi sull’erba.

Ecco come si potrebbero togliere le zecche in casa non dal cane ma dall’uomo senza olio e dentifricio

Nel caso in cui ci si accorgesse della presenza di una zecca sul corpo sarà necessario procedere utilizzando una pinzetta sterilizzata. Infilare dei guanti, per rimuoverla completamente bisognerà agire con delicatezza cercando di non schiacciare la zecca né staccarle la testa. Infatti, in questo caso il rischio di infettarsi potrebbe diventare davvero reale. Se dovessero essere presenti più zecche sarebbe preferibile recarsi da un medico per farle rimuovere da un esperto. Una volta rimossa la zecca dovrà essere bruciata o gettata nella spazzatura ricoperta di nastro adesivo. Per togliere la zecca si sconsiglia di utilizzare olio, dentifrici, alcool o altri prodotti che potrebbero aumentare il rischio di trasmissione malattie.

Sintomi

Le zecche potrebbero trasmettere alcune malattie tra cui quella di Lyme. Quando si viene morsi da un esemplare infetto, infatti, nel giro di 40 giorni potrebbero sorgere alcuni sintomi di questa malattia. Il principale è l’eritema migrante che si riconoscerà facilmente per la presenza di una macchia rossa che tenderà ad allargarsi. Tra gli altri sintomi non si dovranno sottovalutare la febbre, la stanchezza e i dolori muscolari. Dopo la puntura di una zecca sarebbe sempre meglio consultare il proprio medico che saprà agire al meglio. Infatti, se non curata la malattia di Lyme potrebbe anche provocare disturbi più gravi. Si consiglia, poi, di effettuare una profilassi antitetanica se scaduta.

