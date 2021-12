Se si pensa alle festività natalizie la prima cosa che ci viene in mente è: dolci! Durante i pranzi e le cene non manca mai una sfilza di dolci di ogni genere. Dai classici panettone e pandoro, al torrone, alle pinoccate, insomma ci sta l’imbarazzo della scelta. Ma c’è un dolce, forse poco conosciuto, che ci delizierà. Altro che panettone e torrone è questo il dolce natalizio che tutti dovrebbero mangiare durante le feste esaltando le proprie papille gustative: il pampepato.

Dolce tipico umbro, con l’esattezza proveniente dalla zona ternana, davvero semplice da preparare e molto gustoso. Gli ingredienti principali di questa leccornia sono: frutta secca, farina, miele e cioccolato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Altro che panettone e torrone è questo il dolce natalizio che tutti dovrebbero mangiare durante le feste esaltando le proprie papille gustative

Il pampepato assume una forma tondeggiante non uniforme, quasi a rappresentare un sasso. Viene cotto in forno e si possono utilizzare diverse tipologie di frutta secca sminuzzata in modo grossolano: nocciole, mandorle, noci, arancia candita, pinoli ecc.

Questa ricetta difficilmente è conosciuta fuori dall’Umbria. Questo, perché, la tradizione vuole che ogni famiglia custodisca gelosamente la propria ricetta, che verrà tramandata di generazione in generazione. Infatti, ogni ricetta ha un qualcosa di diverso dall’altra. Qualcuno, ad esempio, utilizza i canditi altri l’uva passa, insomma ognuno ha un suo modo per farlo. In questo articolo forniremo la preparazione base, lo stesso deliziosa ed esplosiva.

Cosa serve

Per 4 panetti di pampepato:

90 gr di nocciole;

90 gr di noci;

90 gr di mandorle;

60 gr di uvetta;

160 gr di cioccolato fondente al 70%;

130 gr di miele millefiori;

100 gr di farina;

mezzo cucchiaio di un mix di cannella, noce moscata, chiodi di garofano;

mezzo cucchiaino di pepe nero;

2 cucchiai e mezzo di caffè ristretto (in alternativa va bene anche il mosto d’uva o un liquore).

Procedimento

Riscaldare il miele con il caffè (o con il mosto o liquore a scelta). Nel frattempo, tritare tutta la frutta secca in modo grossolano con il cioccolato, aggiungendo e tritando insieme anche il mix di spezie e il pepe nero.

Inserire tutto in una ciotola e aggiungere subito il miele caldo che farà sciogliere il cioccolato. Unire la farina mescolando fino ad ottenere un impasto del tutto omogeneo. Fatto ciò, con le mani bagnate (per evitare che si attacchi il composto) ricavare i panetti di pampepato e adagiarli su una teglia ricoperta di carta da forno. Infornare, infine, a 180 gradi in forno statico e preriscaldato per circa 20 minuti.