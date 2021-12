Con l’avvicinarsi dei trenta anni iniziano ad apparire i primi capelli bianchi e grigi e molti di noi non sono disposti ad accettarli.

La prima cosa che viene in mente alla maggior parte delle persone è fare la tinta sia dal parrucchiere sia in casa. Sicuramente si tratta di un rimedio efficace per coprire i capelli bianchi, ma può essere molto aggressivo per capelli e cuoio capelluto.

Per questo motivo in molti hanno delle remore e preferirebbero usare delle tecniche naturali. Oggi ne scopriremo uno, infatti, altro che tinta e méches, per coprire i primi capelli bianchi potremmo provare questo semplice metodo naturale.

Dalla natura la soluzione ai nostri problemi

Sembra incredibile, ma la natura ci ha regalato infiniti metodi per risolvere i problemi della nostra vita. Basti pensare ai rimedi fitoterapici, al potere dell’alimentazione naturale e all’uso cosmetico di molte erbe e oli.

Anche per quanto riguarda la bellezza dei nostri capelli la natura ci offre soluzioni incredibili. Esistono in natura alcune piante che sono in grado di tingere i capelli proprio come una tinta industriale.

Queste erbe tintorie sono moltissime e spesso sono miscelate per creare colorazioni da usare a casa o dal parrucchiere. La più famosa di queste erbe è l’henné, ma ne esistono moltissime altre perfette per ottenere tutti i colori di capelli.

Se i nostri capelli sono rossicci o biondi e vogliamo ottenere un colore rosso intenso possiamo usare l’henné. Se, però, abbiamo i capelli più scuri forse desideriamo colori più intensi e meno caldi. Allora l’henné non va bene, ma dovremo usare prodotti creati a partire dalle piante, come la cassia e l’indigo e il mallo di noci.

Queste erbe vengono miscelate per creare tinture scure che vanno dal castano scuro al nero blu, con molteplici sfumature. La buona notizia è che erboristerie e supermercati hanno iniziato a vendere queste tinture 100% vegetali e non spetta a noi effettuare le miscele.

Potremo applicarle come una qualunque tinta, ma l’effetto sarà molto più naturale e i capelli appariranno meno secchi e nutriti. Il vantaggio di queste tinte è che sono totalmente naturali e non contengono ammoniaca o altre sostanze che possono causare allergie e problemi.

