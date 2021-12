Chi conosce il potere del make-up e del parrucco sa bene che con i piccoli trucchi si può apparire più belle e attraenti. Chi ha qualche piccolo difetto fisico magari ha già pensato di ricorrere alla chirurgia, ma spesso non è necessario se conosciamo le giuste soluzioni.

Labbra sottili, doppio mento, occhi incavati, tutti questi “difetti” possono essere camuffati con un semplice trucco. Allo stesso modo, le orecchie sporgenti possono essere nascoste in alcuni semplicissimi modi. Infatti, scopriremo come le orecchie a sventola non ci faranno più vergognare ora che conosciamo queste eleganti e semplicissime acconciature.

A volte basta davvero poco per nascondere i difetti

Uno dei difetti più diffusi tra tutte le età sono le orecchie a sventola. Moltissime donne dello spettacolo nel passato e al giorno d’oggi sono ricorse alla chirurgia per modificare questo inestetismo. Nonostante vengano proposti vari metodi non invasivi per rimodellare le orecchie, il bisturi resta ancora l’unica soluzione per eliminarle del tutto.

In realtà, come in ogni caso, le orecchie sporgenti possono anche non essere considerate un difetto e diventare la cifra stilistica che identifica un look. Basti pensare alla cantante Gaia, Emma Watson o Bianca Balti.

Se invece non siamo disposte ad accettare questa nostra caratteristica, possiamo adottare dei trucchetti per nasconderla e farla passare del tutto inosservata.

Alcune donne con le orecchie prominenti evitano di indossare acconciature raccolte perché non vogliono mettere in risalto il difetto. In realtà, la soluzione è provare uno chignon retrò che ricopre le orecchie.

Per realizzarlo dovremo iniziare da una scriminatura a metà e poi lasceremo i capelli anteriori coprire le orecchie interamente, per poi essere raccolti nella crocchia. Questa acconciatura sa di sta degli anni’30, di Tina Modotti e di un tempo passato. Le orecchie saranno del tutto coperte e metteremo in risalto il nostro volto e i suoi pregi.

Se amiamo, invece, i capelli sciolti, dobbiamo evitare pieghe che lascino le orecchie in bella vista e possiamo farlo con un semplice trucco. Alla fine della messa in piega o dell’acconciatura dobbiamo prendere una piccola ciocca frontale e farla scendere a lato delle orecchie. Possiamo mettere un po’ di gel o di lacca, in modo che rimanga in posizione a lungo. Abbiamo ottenuto dei capelli eleganti e ricercati e il nostro difetto rimarrà ancora un segreto.

