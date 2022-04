Ogni giorno cuciniamo diversi tipi di cibo. Ognuno porta sulle etichette la data di scadenza, come prevista dalla legislazione. Quando si va ad acquistare un alimento al supermercato, si controlla in genere la data di scadenza. È garanzia di qualità e di tranquillità per l’acquirente. Tuttavia alcuni alimenti si possono conservare a lungo. Ritornano molto utili in caso di necessità.

Viviamo un periodo particolarmente teso proprio alle porte dell’Europa. Inoltre i cambiamenti climatici imprimono un’accelerazione ai fenomeni, già di per sé estremi della natura. Meglio allora correre ai ripari. Perciò altro che pane e latte, ecco gli alimenti che potremmo tranquillamente tenere in casa per eventuali necessità.

La scadenza dei vari cibi

Nei corsi di sopravvivenza si insegna spesso a saper utilizzare i diversi cibi, riconoscendone la scadenza. La pasta secca, ad esempio, in genere dura due anni, dalla data di confezionamento. Il riso bianco ben conservato potrebbe durare anche 4 o 5 anni. Mentre quello integrale fino a sei mesi. Noi Italiani mangiamo molto pane e questo è un bene deperibile. La farina, invece, se ben conservata può durare fino a 6 mesi.

Il latte, altro bene molto consumato, se fresco dura solo qualche giorno. Un po’ di più quelli microfiltrati e fino a due mesi quelli a lunga conservazione.

Se consideriamo i legumi, altro bene alimentare molto utilizzato, questi si conserveranno per qualche giorno. I fagioli freschi in baccello potrebbero durare fino a 5 giorni a temperatura ambiente e fino a 20 giorni in frigo a zero gradi. I fagioli secchi, invece, si possono conservare all’asciutto e in barattoli ermetici più di un anno.

Altro che pane e latte, ecco gli alimenti che non scadrebbero da tenere tranquillamente in dispensa come preziosa risorsa

A parte questi alimenti ve ne sono alcuni che hanno una scadenza estremamente ampia. Uno di questi è il sale, che si trova già in natura così com’è. In alcuni casi si tratta di giacimenti antichi di milioni di anni. Non a caso viene utilizzato anche per conservare gli alimenti, come le alici. Inutile perciò andare a cercare la data di scadenza a questo alimento. La conservazione del sale naturalmente, deve essere tale da allontanare l’umidità.

Lo zucchero è un altro alimento, che si potrebbe conservare molto a lungo. Anche per questo, come per il sale, bisognerebbe allontanare l’umidità. La cosa migliore sarebbe tenerlo chiuso in un barattolo, dove non passi aria e al buio.

Anche il miele, ben conservato, può durare quasi una vita. Basta tenerlo al buio e in un barattolo ermetico. Si pensi che è stato ritrovato nelle tombe egizie ancora commestibile.

Infine i liquori che grazie alla gradazione alcolica elevata possono durare anni, se ben conservati.

Tutti questi cibi possono rivelarsi utili, lì dove si pensi di creare un fondo di alimenti, che duri nel tempo.

