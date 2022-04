Senza lo zucchero la vita sarebbe un poco più amara. Eppure, è un alimento di cui bisogna fare attenzione, soprattutto per i bambini. In effetti è uno degli alimenti sotto processo, perché il suo abuso porta tanti risvolti negativi per la salute.

Lo zucchero presente negli alimenti

Oltre ad aver paura di prendere chili di troppo, si rischia di far schizzare in alto la glicemia. Lo zucchero poi si nasconde in tanti alimenti, a cui forse non si fa molta attenzione.

A parte dolci e gelati, lo zucchero è presente anche in spuntini, zuppe e sughi pronti, condimenti vari, surgelati, yogurt ecc. Senza contare i succhi di frutta e le bevande gassate. Tenendo conto di tutto ciò, è abbastanza facile assumere zucchero più del dovuto.

Ci sono poi persone che soffrono di glicemia alta o di diabete. In genere fanno molta attenzione allo zucchero, oppure assumono dei sostituti. Eppure, pochi conoscono lo zucchero migliore per chi ha questo tipo di problemi.

Uno zucchero poco noto

Ci sono diversi tipi di zuccheri, ma quello che serve al nostro corpo è il glucosio. Si trova appunto nello zucchero bianco o di canna e anche nei carboidrati come pane, pasta, riso e negli altri cereali. La differenza è che lo zucchero bianco viene assorbito immediatamente dal corpo. I carboidrati invece sono assimilati lentamente.

Questa assunzione lenta è salutare per l’organismo. Infatti si sprigiona meno insulina, la sostanza che digerisce lo zucchero. Eppure esiste uno zucchero semplice, che il corpo assorbe lentamente, ed è l’isomaltulosio, noto anche come palatinosio.

Pochi conoscono lo zucchero migliore per diabetici, ben tollerato fino a 50 grammi e che non provoca carie ai denti

In Giappone l’isomaltulosio ha preso il posto dello zucchero bianco, dal 1985. Questo zucchero è formato da glucosio e fruttosio, proprio come quello bianco. In piccole quantità è contenuto nel miele e nello sciroppo di zucchero di canna.

Essendo assorbito più lentamente, non fa aumentare bruscamente il tasso di zuccheri nel sangue. Grazie a questa cessione lenta, permette di modulare meglio la risposta dell’insulina. A questo si aggiunge che l’intestino lo digerisce completamente senza lasciare scarti pericolosi.

Per questo motivo, è lo zucchero consigliato per i diabetici e chi soffre di glicemia alta. 50 grammi al giorno, circa 4 cucchiai, sono ben tollerati e senza conseguenze negative sia dai diabetici che dalle persone in salute. La dose normale con lo zucchero bianco invece sarebbe di 25 grammi al giorno.

A tutti questi vantaggi se ne aggiunge un altro di non poco conto. Gli esperti hanno notato che nelle giuste quantità non attacca lo smalto dentale e non provoca carie. Inoltre il suo assorbimento lento aiuta anche il metabolismo e a mantenere la linea, naturalmente nei giusti limiti di assunzione.

Certamente uno zucchero da tener presente e da introdurre nella nostra dieta.

Approfondimento

Stitichezza e diarrea si possono contrastare, basterebbe mangiare questo frutto utile anche contro diabete e colesterolo