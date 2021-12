Le feste sono ormai alle porte e tutti noi festeggeremo in compagnia della famiglia. Cucinare per coloro che amiamo è un modo per dimostrare affetto.

Proprio per questo motivo, molti di noi si stanno chiedendo che cosa portare a tavola durante le feste. Se il menù è già collaudato ed abbiamo già scelto che cosa preparare, possiamo cercare di stupire i nostri ospiti con un dolce diverso.

Sebbene panettone e pandoro siano i dolci più classici di questo periodo, possiamo preparare delle alternative altrettanto golose e prelibate. Abbiamo già dato alcuni suggerimenti, come ad esempio questo irresistibile tortino al pistacchio con cuore cremoso.

Oggi invece vogliamo proporre un dessert molto semplice e veloce da realizzare che vede come protagonista un frutto particolare e buonissimo. Infatti, altro che pandoro e panettone, è questo il dolce portafortuna facile e veloce che stupirà gli ospiti alle feste natalizie.

Se siamo curiosi di saperne di più e scoprire di che dolce stiamo parlando, qui di seguito sveliamo gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti

300 g di farina 00;

2 melagrane;

90 g di zucchero;

100 g di ricotta;

3 uova;

1 bustina di lievito vanigliato;

50 ml di latte;

zucchero a velo q.b.

Per iniziare, apriamo le 2 melagrane e sgraniamole con l’aiuto di un coltello. Trasferiamo i grani in un passaverdure e raccogliamone il succo. In una ciotola capiente, rompiamo le uova ed uniamo lo zucchero. Montiamo uova e zucchero con le fruste elettriche per qualche minuto fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso.

A questo punto, uniamo anche la ricotta incorporandola poco alla volta. Aggiungiamo il latte e il succo di melagrana a filo. Quando avremo ottenuto un composto liscio e cremoso iniziamo ad unire gli ingredienti secchi.

Dopo aver setacciato lievito e farina, uniamoli al composto aggiungendone un cucchiaio alla volta. A questo punto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Foderiamo una teglia con la carta forno, ungiamola con olio oppure con il burro e versiamo al suo interno il composto.

Inforniamo la torta e lasciamola cuocere per circa 35 minuti. Controlliamo la cottura con uno stecchino: se uscirà asciutto dalla torta potremo sfornarla. Lasciamo raffreddare completamente la torta e spolverizziamola con lo zucchero a velo.

Consigli

Secondo la tradizione, la melagrana porta fortuna perché è considerata simbolo di buon auspicio. Oltre ad essere un frutto davvero delizioso, consumarla potrebbe aiutarci a trascorrere un 2022 fortunato.

Per accompagnare questo dolce possiamo realizzare una crema alla vaniglia veloce e golosissima. Per prepararla, versiamo 250 millilitri di panna fresca liquida in un pentolino. Aggiungiamo 75 millilitri di latte, incidiamo una bacca di vaniglia ed uniamo i suoi semi. Mettiamo anche la stecca nel pentolino e portiamo il tutto a bollore a fuoco lento mescolando di tanto in tanto. A questo punto, spegniamo la fiamma e lasciamo riposare la crema per 15 minuti.

In una boule uniamo 75 grammi di zucchero e 4 tuorli, montiamoli con le fruste ed incorporiamo il tutto alla crema. Mescoliamo a fuoco basso perché la crema non dovrà mai bollire. Una volta addensata, la crema sarà pronta ad accompagnare il nostro dolce.