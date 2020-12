Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’arrivo del Natale e delle sue prelibatezze, alla mente torna sicuramente la classica frutta secca che accompagna le tavole di molti italiani. In genere serviti a fine pasto dopo la frutta fresca, fichi secchi, albicocche secche, datteri, noci, noccioline e pistacchi non possono mancare sulle nostre tavole. È un’usanza che arriva da lontano, ovvero dagli egizi. Sono loro che hanno iniziato ad introdurle nei loro pasti e quest’abitudine si è poi tramanda da una civiltà all’altra e nei secoli. Ma come ben si sa, noci, nocciole e pistacchi sono largamente utilizzati per insaporire ed arricchire una varietà infinita di pietanze. Oggi vogliamo proporre un dolce delizioso e semplice da realizzare con questo frutto: il tortino al pistacchio con cuore cremoso.

Ingredienti

100 gr. di cioccolato bianco;

90 gr. di burro (80 gr. per l’impasto e una noce per imburrare i pirottini);

50 gr. farina (40 gr. per l’impasto e 10 gr. per infarinare i pirottini);

100 gr. di crema di pistacchi;

50 gr. zucchero;

3 uova.

Preparazione del tortino al pistacchio dal cuore cremoso

Accendere il forno ed impostarlo a 180° ventilato. Fare fondere il cioccolato bianco a bagnomaria ed unirlo alla crema di pistacchi. Far sciogliere il burro. Continuare a mescolare con una frusta, unendo anche lo zucchero e il burro precedentemente fuso. Aggiungere un uovo alla volta nell’impasto. È importante non avere fretta nel mescolare gli ingredienti perché non si devono formare dei grumi. Aggiungere la farina e girare l’impasto con la frusta finché il composto non risulterà liscio. Prendere una teglia e posare al suo interno i pirottini leggermente distanziati l’uno dall’altro. Riempire con un mestolo per due terzi i pirottini e infornare. La cottura deve durare 15 minuti. Una volta sfornati, lasciarli riposare circa 5 minuti, dopodiché saranno pronti per essere serviti. Una volta aperti, il cuore caldo di crema al pistacchio dovrebbe scivolare dal tortino.

Il consiglio per i più golosi è di preparare della panna montata per accompagnare il tortino al pistacchio con cuore cremoso.

