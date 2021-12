A chi non è mai capitato di macchiare accidentalmente dei vestiti scuri con la candeggina? Si tratta del peggior incubo delle massaie: un capo rovinato a causa di una semplice disattenzione. La candeggina è utilissima per eliminare lo sporco più ostinato e per smacchiare i vestiti bianchi in caso di macchie super ostinate. Ma è anche la nemica numero uno dei capi scuri. Quante volte abbiamo dovuto rinunciare a indossare un capo scuro fuori casa a causa di una macchia di candeggina? In questo caso i vestiti vengono di solito relegati a ‘vestiti da casa’, con cui non ci faremmo mai vedere in pubblico. Ma in realtà non dobbiamo per forza rinunciare a un capo, se è macchiato con la candeggina. Esiste infatti una soluzione semplicissima per rimediare al danno. Vediamo quale.

Basta una semplice mossa per far sparire le terribili macchie di candeggina dai vestiti scuri, ecco quale

Premettiamo che purtroppo è impossibile far sparire le macchie di candeggina, perché ad essere compromesse sono le stesse fibre che compongono il capo. Possiamo però ‘mascherare’ la macchia in maniera molto semplice, rendendola invisibile. Come fare? La soluzione è quasi banale ed il trucco in realtà è semplicissimo: basta usare un semplice pennarello indelebile. Proprio così, tale pennarello ha la proprietà, utilissima in questo caso, di resistere al lavaggio, e quindi potrà costituire una soluzione permanente al problema. Basta una semplice mossa per far sparire le terribili macchie di candeggina dai vestiti scuri, ecco quale: basta colorarle con un pennarello indelebile.

Acquistiamo un pennarello indelebile del colore giusto

Questo trucco funziona particolarmente bene sui capi neri. Ci basterà infatti un banalissimo pennarello indelebile nero per riparare al danno. Ma anche se il capo macchiato è di un altro colore, non per questo dobbiamo rinunciare a recuperarlo. In commercio possiamo facilmente trovare dei pennarelli indelebili di tutti i colori che ci servono. Facciamo prima una prova su una macchia più ‘nascosta’ per assicurarci di aver azzeccato la sfumatura giusta.

Cosa fare se le macchie sono troppo diffuse

Se invece di piccoli ‘schizzi’ di candeggina, le macchie sono diffuse e dai contorni non definiti, forse il nostro capo è ancora salvabile. Possiamo infatti acquistare dei coloranti specifici per tessuti, e ‘ricolorare’ tutto il nostro capo. Ovviamente è meglio scegliere il colore che più si avvicina a quello originale del nostro capo, oppure un colore più scuro.

Invece, per conservare ancora meglio i colori dei nostri capi possiamo utilizzare un semplicissimo trucchetto durante il lavaggio: lavare i vestiti al contrario.