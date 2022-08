I trend della moda 2022 non hanno fatto che consolidarsi nel corso dell’anno e durante l’estate. Noi troviamo la conferma non solo sulle passerelle, ma anche nelle foto scattate alle celebrità e sui social. Da qui possiamo dedurre senza ombra di dubbio che il trend più forte di quest’estate sia il colore in tutte le sue sfumature. Lo troviamo infatti nelle classiche tinte pastello e monocromatiche, ma anche con irriverenti colori primari e pieni.

In effetti, quest’anno il colore ha investito il guardaroba come una palla di cannone, includendo non solo i capi, ma anche gli accessori.

Anche in questo caso, l’ispirazione arriva direttamente dagli anni 2000 riportando in voga accessori che credevamo ormai dimenticati. Anche la bigiotteria infatti riprende quello stesso stile giovanile e sperimentale adattandolo a qualsiasi età e a qualsiasi outfit.

Altro che oro e argento, sono questi gli accessori simbolo dell’estate 2022

Alla moda 2022 le pietre colorate per impreziosire gioielli in oro e argento non bastavano ad esprimere tutta la potenzialità del colore. Ecco perché c’è un altro materiale a comporre bracciali, anelli e collane. Si tratta della resina, che fa ormai capolino in diversi outfit già dall’anno scorso.

Parliamo perlopiù di accessori di una certa importanza in quanto a dimensione, che possono completare un look trasformandolo totalmente.

Questo trend è apprezzato soprattutto dai giovani e dagli appassionati di Bella Hadid, Chiara Ferragni o Dua Lipa. Ma non lasciamoci ingannare, perché anche le marche più griffate propongono le loro versioni di bijoux multicolor. Per citarne uno, Christian Dior propone degli anelli dall’aspetto gommoso e semitrasparente. Indossarli vuol dire dare un aspetto più giocoso a qualsiasi outfit.

Come abbinare i gioielli in resina

Quando si tratta di abbinare questi accessori, possiamo sfruttarne altri ispirati alla stessa epoca. Infatti, tornano di moda anche bandane e cappelli da pescatore, sempre carichi di colore. Possiamo quindi tirarli fuori dall’armadio e indossarli senza alcuna vergogna, tanto che alcune griffe come Valentino e Versace hanno proposto le loro versioni uniche.

Insomma, altro che oro e argento, quest’estate è il momento di osare con accessori che attirano l’attenzione con stile. Potrebbero essere perfetti anche per sdrammatizzare qualche capo classico e vintage, come quello più di moda del 2022.

