La campagna elettorale forse più infuocata di sempre si disputa tra gli ombrelloni. È di scena il match continuo tra Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) ed Enrico Letta, segretario e mentore del PD. C’è poi il terzo polo a guida Carlo Calenda e Matteo Renzi. E poi molto altro. Partiti e movimenti come i pentastellati con l’avvocato Giuseppe Conte. Alleanze che si cuciono e scuciono, strategie, talk e la speranza di fare bene, da subito.

Tra le candidature eccelse ci sono nomi noti ed ecco le celebrità in corsa per le elezioni tanto attese soprattutto dai diretti interessati. In rassegna abbiamo Gina Lollobrigida, Vittorio Sgarbi, Rita Dalla Chiesa e ancora Ilaria Cavo e Vittoria Michela Brambilla.

Fuori Francesco Totti e Fabrizio Corona

Qualche settimana fa Fabrizio Corona la butta lì. Verosimilmente una provocazione e un modo per attirare l’attenzione a annunciare il suo ritorno a lavoro, quello suo, dal prossimo settembre. Poi qualche cronista si diverte a fare pure il nome di Totti, al centro del romanzo dell’estate con Ilary Blasi e la loro separazione. Per entrambi la voce di una possibile candidatura.

Non ce ne vogliano, ma ci è parsa da subito un’invenzione, visto il talento dei due certamente spiccato in altri settori. Anche se la popolarità del neoeletto sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ex calciatore, ci insegna che ognuno può tenere in serbo mille risorse.

Le celebrità in corsa per le elezioni del 25 settembre 2022 per Camera e Senato

In dettaglio abbiamo Gina Lollobrigida che a 95 anni ha tutta la voglia di mettersi in discussione e si candida per il Senato al collegio uninominale Lazio 6. Vittorio Sgarbi, già veterano della politica dalla gestione di piccoli Comuni ai piani alti dei palazzi romani. Il critico d’arte si candida al Senato per il Centrodestra a Bologna. Rita Dalla Chiesa, da che era una papabile per il Grande Fratello Vip, volta faccia al reality e corre in Puglia per la cordata di Destra.

Già giornalista, Ilaria Cavo si rende disponibile per la Liguria nell’ambito di Noi Moderati. Vittoria Michela Brambilla in realtà già è di casa nel mondo della politica, ma negli anni è anche parte del medium televisivo. Nel momento in cui scriviamo (22 agosto) tra i nomi elencati alcuni sono ufficializzati altri no. Ma le voci e le fonti fanno intuire che i nomi sono certi. Ci sono altri celebri che però già bazzicano da tempo nella politica e sono di casa tra gli organi decisionali. Tra gli altri Elisabetta Gardini.

