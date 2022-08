Sappiamo bene che la cucina napoletana è una delle più ricche e consistenti. I piatti tipici di questo territorio, difficilmente si possono definire “leggeri”, perché sono tutti estremamente saporiti. Tuttavia, farciture e condimenti, sono i fattori che rendono speciale ed unica questa cucina. Alcuni piatti sono tipicità esclusive della città di Napoli, altre sono diventate rappresentative di tutta la Campania. Cucinare i bucatini con il soffritto, piatto tipico napoletano sarà un’esperienza nuova per molti. Questo piatto è il frutto dell’unione tra antiche tradizioni e passione per la cucina. Come sempre a fare la differenza in queste ricette è il condimento, che in questo caso conferisce al piatto un sapore forte ed intenso.

Il soffritto

Il classico soffritto conosciuto in tutta Italia è la base per cucinare ogni piatto. Un mix di ingredienti, in genere tre o quattro ortaggi, che donano alla ricetta un profumo decisamente invitante. Per preparare il nostro soffritto, occorrono carote, sedato e cipolla. Per la realizzazione di questa base è essenziale che le verdure siano sminuzzate accuratamente e che siano soffritte nell’olio d’oliva a fuoco basso. Tra le varianti di soffritto c’è quello a base di aglio, accuratamente sminuzzato è l’ideale per le ricette a base di pesce. Il soffritto, asso nella manica della cucina italiana, è però conosciuto a livello internazionale. Usato in genere per condire le bruschette, si realizza con cipolla, aglio, pomodoro, peperoncini ed erbette.

Cucinare i bucatini con il soffritto piatto tipico napoletano

Tutti i soffritti sono buoni, ma c’è una versione decisamente alternativa assolutamente da conoscere. Il soffritto napoletano appartiene alla cucina povera di un tempo e utilizza scarti di animale. Infatti questo piatto si ottiene cucinando interiora di maiale senza scartare nulla. Trachea, cuore, milza, polmone e fegato, sono gli ingredienti base del soffritto napoletano. A primo impatto questi ingredienti possono impressionare, ma una volta cucinati seguendo la ricetta tipica, il piatto sembrerà tutt’altro che povero. Ecco cosa ci serve per realizzare i nostri bucatini con il soffritto:

1 kg di frattaglie di maiale;

concentrato di pomodoro 150 g;

alloro;

peperoncino secco;

passata di pomodoro;

acqua 300 g;

olio extravergine di oliva 15 g;

rosmarino;

sale fino;

1 bicchiere di vino rosso;

strutto 80 g.

Prima di tutto tagliare le frattaglie a pezzi di circa due centimetri. Mettere in padella con lo strutto e l’olio di oliva, lasciare cuocere. Dopo circa cinque minuti aggiungere il concentrato di pomodoro precedentemente diluito con l’acqua. In seguito aggiungere la passata di pomodoro. Infine mettere in padella peperoncino, rosmarino e alloro. Lasciare cuocere per circa trenta minuti. Una volta pronto il soffritto, condite i vostri bucatini appena scolati. Il piatto è pronto.

Lettura consigliata

L’errore clamoroso da non commettere mai quando prepariamo un semplice soffritto per non rovinare il condimento