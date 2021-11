Il segno zodiacale può dire tantissimo della nostra personalità. È vero, forse non tutti ci credono e alcuni considerano l’astrologia come un astrattismo inutile. Ma tante altre persone, invece, sono affascinate da questo mondo governato dalle stelle e dagli astri. E cercano in esso risposte a domande che si pongono da una vita. In questo, possiamo tranquillamente dirlo, non c’è assolutamente nulla di male. Anzi, a volte è anche divertente scoprire alcuni aspetti del nostro carattere attraverso la nostra data di nascita. E può essere ancor più interessante vedere quale sarà il nostro destino proprio attraverso le stelle.

Proprio questo è il segno eletto come miglior amante dello zodiaco e sicuramente non ce lo saremmo aspettati

L’astrologia può darci tantissime risposte. Starà a noi, poi, prenderle per quello che sono, ossia ipotesi, supposizioni, previsioni non scientifiche. Ma sicuramente, leggendo l’oroscopo, avremo l’occasione di toglierci qualche curiosità e di scoprire qualcosa in più sul nostro segno. Per esempio, se siamo nati sotto il segno dei Gemelli, c’è una bellissima notizia in arrivo per noi, proprio come abbiamo specificato in questo nostro precedente articolo. Oppure, se siamo delle persone diffidenti che difficilmente si legano agli amici, dovremmo scegliere una persona di questo segno da avere accanto per stare sicuri. Oggi scopriamo, invece, la caratteristica di un altro segno che per molti potrebbe essere davvero inaspettata.

Ecco qual è il segno dello zodiaco più passionale

Si tende a pensare che, quando si parla di passionalità, lo Scorpione sia sempre al primo posto, in particolar modo quando ci riferiamo alla donna di questo segno. Non vogliamo, ovviamente, spodestarlo, ma forse questo segno dovrà accontentarsi di un pari merito. Infatti, tra i primi posti (se non al primo) troviamo il Toro. Proprio questo è il segno eletto come miglior amante dello zodiaco e sicuramente non ce lo saremmo aspettati. Si tende a considerare questo segno come razionale, con i piedi per terra e molto saggio. Ma queste caratteristiche non precludono in alcun modo la sua passionalità. Infatti, il Toro vive con estrema intensità ogni aspetto della vita, soprattutto se si parla di una donna.

Quest’ultima sente la relazione con il partner come un’unione di fuoco oltre che di spirito, e lo dimostrerà sempre. C’è un unico aspetto che il suo partner le deve dimostrare: la sicurezza. Così la donna del Toro si sentirà a proprio agio, protetta e sicura, e saprà con certezza di potersi fidare del proprio partner.

