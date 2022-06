L’estate sta arrivando e in molti di noi sono invitati a matrimoni, battesimi e altre cerimonie. Per queste occasioni speciali cerchiamo sempre di indossare abiti eleganti e particolari, in modo da fare una bella figura. Data la stagione e le alte temperature che si toccheranno, cercheremo di indossare tessuti leggeri e traspiranti senza rinunciare alla freschezza. Ma oltre al tessuto, un aspetto fondamentale per la scelta dell’abito è il colore. Oltre a valorizzarci deve anche essere fresco e tenere lontano i raggi solari. Oggi parleremo di un colore perfetto per le feste estive che dona a tutte noi. Altro che nero e rosso, è questo il colore adatto a tutte e che spopolerà quest’estate.

L’importanza del colore giusto

Quando scegliamo un outfit dobbiamo tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto, la vestibilità e la comodità, che dipendono da persona a persona. Poi dobbiamo anche valutare con attenzione il colore, in tutte le sue caratteristiche. Esistono colori caldi e freddi, intensi e blandi, ma soprattutto di diverse tonalità. Secondo gli studi dell’analisi del colore ognuna di noi ha dei “colori amici” che valorizzerebbero la nostra bellezza naturale ed altri sarebbero da evitare. Se siamo more con la pelle olivastra, per esempio, possiamo puntare su un viola freddo o un bel verde smeraldo. Invece le bionde con la carnagione dorata possono valorizzarsi con sfumature di rosa intenso.

Secondo l’armocromia ogni colore si addice a determinati tipi e non ad altri. Esiste però un’eccezione a questa regola, con un colore che sta bene a tutte le tipologie individuate dall’armocromia.

Altro che nero e rosso, è questo il colore che sta bene a tutte ed è perfetto per matrimoni e battesimi d’estate

Il colore di cui stiamo parlando è un’unica sfumatura di azzurro, sempre più conosciuto e amato negli ultimi anni. Stiamo parlando del colore ottanio, sempre più visto su passerelle e nelle vetrine di moda. Questa sfumatura di blu è un colore elegante e raffinato che trasmette pace e tranquillità.

Secondo le regole dell’analisi del colore, questo sarebbe un colore quasi universale, nel senso che si sposa bene con vari tipologie di persone. Si sposa benissimo su tutte le carnagioni ed illumina sia gli occhi castani che quelli più chiari. Perfetto da scegliere per un abito estivo da cerimonia, l’ottanio sostituisce alla perfezione il nero come colore passepartout.

