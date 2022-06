La testa di tanti è puntata verso le imminenti ferie. Siamo reduci da un anno pesante e si vede. Gli astri, infatti, prevedono, per molti segni, giornate difficili, anche se qualcuno avrà di che sorridere. Che bell’inizio di giugno per i nati dell’Ariete. Le stelle sono dalla nostra parte e potremmo vedere il nostro conto in banca aumentare grazie a un particolare evento inaspettato. Mercurio sprona il Toro a uscire dal suo immobilismo e a credere di più negli astri. Gli ostacoli, infatti, stanno per abbattersi, spianandoci la strada.

Attenzione Leone a non essere troppo egocentrici perché gli altri potrebbero farcela pagare

Le stelle sorridono ai Gemelli, soprattutto in amore. I single, finalmente, potrebbero trovare la persona giusta e il rapporto di coppia non è mai stato così solido. Per il Cancro, dopo una settimana positiva, da oggi potrebbero arrivare problemi fastidiosi che dovremo superare non senza difficoltà. Il Leone sta vivendo un momento di egocentrismo che potrà dare soddisfazioni da una parte, ma creare malumori in famiglia. Rischiamo di dimenticarci di chi ci sta accanto e non va bene, perché poi la frattura potrebbe non ricomporsi.

Giugno sarà un mese positivo per la Vergine in tutti i suoi aspetti. Nel lavoro, in amore, nella salute, le cose andranno col pilota automatico. Val la pena approfittare di tanta fortuna. I single della Bilancia si stanno lanciando in storie che non avranno un lieto fine. Lo sappiamo, ma andiamo avanti come se nulla fosse. Che senso ha tutto questo?

A giugno Marte in Ariete porta al Sagittario questa grande notizia e per altri segni crisi col partner e conto bancario che lievita

Settimana di alti e bassi per lo Scorpione che va di pari passo con il nostro carattere umorale. Va un po’ meglio nelle cose pratiche di casa. Ad esempio, se dobbiamo chiedere un prestito, facciamolo senza paura. A giugno Marte in Ariete porta al Sagittario questa grande notizia. Avremo una proposta di lavoro irrinunciabile. Attenzione, però, che il troppo stroppia e, se non staremo attenti, rischieremo di finire fuori strada. Va bene l’energia, ma dosiamola bene.

Per il Capricorno inizia un momento di alti e bassi. Saremo meno sicuri nelle nostre cose e la gente potrebbe approfittarne. Occorre trovare dei percorsi alternativi, perché ostinarsi a tirare dritti non ci aiuterà. Giugno porta grossi grattacapi, in amore, all’Acquario. Purtroppo, sia le nostre uscite da single, sia la vita di coppia sono a rischio rottura. E il problema è che tutto questo non dipende da noi. I Pesci, grazie a Venere, attraverseranno, soprattutto in amore, un momento favoloso. Dovremmo approfittarne, magari programmando un fine settimana in una città romantica dove lasciare spazio ai nostri sentimenti.

