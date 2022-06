Continuano ad arrivare grandi novità dalla Pubblica amministrazione.

Quest’anno risulta uno dei migliori per le assunzioni nel settore pubblico, come forse non si vedeva da anni.

Non solo laureati e specializzati in particolari settori possono ambire a ricoprire una posizione in ambito statale, ma anche chi non ha proseguito gli studi.

Parliamo sempre dei concorsi pubblicati in Gazzetta ufficiale, mentre in questo caso vogliamo annunciare ai nostri Lettori l’uscita imminente di una nuova selezione.

Ci riferiamo al bando per ben 1.796 posti presso l’importantissima Agenzia delle dogane, che vedrà la luce, con molta probabilità, nel mese di luglio.

Avevamo già accennato qualcosa proprio di recente, ma si parlava 1.500 posti e non di quasi 1.800. In effetti, era questa la previsione iniziale, che ad oggi risulta modificata con l’incremento di queste ulteriori unità.

Ad annunciarlo è stato proprio il Direttore generale dell’Agenzia, Marcello Minenna, aggiungendo anche alcune notizie molto interessanti. Vediamo di cosa si tratta e come saranno ripartiti i suddetti posti di lavoro.

Oltre 800 posti per diplomati e 900 per laureati con questo imminente concorso dalle incredibili novità per tutti i candidati

Precisiamo innanzitutto che si tratterà di una selezione a tempo indeterminato, ma non si hanno ancora certezze sulle modalità di espletamento della procedura concorsuale.

Il concorso è rivolto sia a diplomati che laureati, con la seguente ripartizione:

869 posti di seconda area F3 per cui basta possedere il diploma;

927 posti di terza area F1 riservati a chi ha conseguito la laurea almeno triennale.

Per quanto riguarda le novità annunciate dal Direttore generale, la prima riguarda certamente la periodicità delle assunzioni. Difatti, si prevede l’indizione dei concorsi con cadenza annuale, in modo da reclutare periodicamente nuovo personale.

La seconda notizia, che probabilmente piacerà molto ai prossimi candidati, ha a che fare con la sede di destinazione. Diversamente dalla maggior parte dei bandi nazionali, questa selezione avverrà su base regionale.

Gli aspiranti dipendente dell’Agenzia potranno scegliere la Regione in cui vorrebbero prestare servizio, già in fase di compilazione della domanda.

Una grandissima opportunità per tutti quei giovani e non che intendono restare vicini alla loro Terra d’origine o non possono spostarsi per vari motivi.

Sono oltre 800 posti per diplomati e 900 riservati a chi possiede la laurea con questo concorso da non lasciarsi scappare e da monitorare costantemente.

Approfondimento

Il Comune di Palermo cerca 60 risorse da selezionare con una prova a crocette da svolgere tra pochissimo