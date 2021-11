Le feste sono imminenti e oltre a pensare alla tavola, bisogna organizzarsi con i regali. Ebbene sì, è ora di mettere mano al portafoglio e andare un po’ in giro per negozi. È vero, non tutti amano passare interi pomeriggi tra una boutique e l’altra, scervellandosi su cosa acquistare. Se poi si pensa anche di spendere una fortuna, ecco che sarebbe meglio fare tutt’altro.

Attenzione però, perché scegliere i regali per i nostri cari non è sempre sinonimo di grandi spese e tanto stress.

Possiamo divertirci e non sborsare un intero patrimonio, basta solo un po’ di fantasia e originalità. A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo pensato a qualcosa che si allontana dai classici regali natalizi che tutti conosciamo. Qualcosa che piacerà sicuramente a chi lo riceve e che renderà noi stessi più che soddisfatti. Vediamo di cosa si tratta.

Finalmente regali azzeccati per amici e parenti con questo trucchetto che ci farà risparmiare tempo e denaro

Per prima cosa ci servirà un oggetto, uguale per tutti: un cesto.

La nostra idea è riproporre il tradizionale cesto di Natale ma in chiave moderna ed economica. Non il solito ripieno di panettoni e dolciumi, ma personalizzato.

Proviamo a pensare ai gusti della nostra migliore amica, ad esempio. Cosa potrebbe piacerle? Se si tratta di una ragazza giovane, perché non puntare su un bagnoschiuma abbinato ad una crema corpo idratante, entrambi della sua fragranza preferita. Ne esistono tantissimi tipi, da quelli floreali alle profumazioni fruttate e dolcissime.

E se abbiamo un fratello o un amico? Se anche qui vogliamo optare per prodotti da bagno, si può pensare ad un dopobarba insieme ad un doccia-shampoo, molto comodo per gli sportivi.

Non solo bagno

Un regalo carinissimo e utilissimo per uomini e donne è sempre e solo uno, le calze. Potrà sembrare banale, ma in inverno fa piacere ricevere delle calze colorate e calde, ancor di più se riportano una fantasia natalizia. E cosa abbinare ad un bel paio di calzettoni se non delle pantofole, un plaid o un peluche piccolo e morbido.

Passiamo adesso a mamma e papà. Se entrambi sono amanti della cucina, un’opzione sarebbe proprio un dolce o un prodotto tipico e artigianale. Tra dolci, paste e sughi abbiamo certamente l’imbarazzo della scelta.

Non dimentichiamo che il cesto è basato sulla persona e quindi possiamo aggiungere tutto quello che vogliamo. Facendo un altro esempio, se il nostro amico, fidanzato o parente ama scrivere, non c’è miglior cosa di un quaderno, un’agenda e una penna sbarazzina.

Abbiamo l’imbarazzo della scelta e perché no, potrebbe anche rivelarsi incredibilmente divertente.