Quando si possiedono un giardino o una terrazza, si pensa a riempirli di bellissimi fiori. Se poi arriva qualche farfalla si resta contenti e ci si augura che possano restare sempre lì. Effettivamente le farfalle aggiungono colore ai fiori del nostro giardino, inoltre ci incantano con il loro volo. Non tutti però sanno perché è importante attirare le farfalle, cosa che potremmo scoprire con interesse.

Intanto, le farfalle non sono gli unici insetti del giardino. Ci potrebbero essere anche le api, assolutamente da non scacciare. Questi insetti sono quasi in fase di scomparsa, a causa degli insetticidi e dei pesticidi che si usano in agricoltura. Sarebbe perciò opportuno, piuttosto che scacciarle, trattenerle. Oltre alle api ci sono però degli insetti a cui bisogna fare attenzione. Alcuni di questi sono gli afidi e le cimici.

Per fortuna per questi due esiste un rimedio naturale, che si ha in dispensa. Gli afidi infestano le piante e ne succhiano la linfa, facendole morire un poco alla volta. Le cimici sono soprattutto pericolose per gli alberi da frutto, poiché rendono invendibile il prodotto con il loro morso. Un cucchiaio di bicarbonato ben disciolto in acqua potrebbe risolvere la questione. Come le api, anche le farfalle hanno la loro importanza all’interno di un giardino o di un orto. Le farfalle volano da un fiore all’altro succhiandone il nettare. Facendo questa operazione, portano con sé anche i pollini dei fiori. Partecipano così, insieme ad altri insetti, alla grande azione di impollinazione della natura.

Perché è importante attirare le farfalle nel proprio giardino e quali sono i fiori giusti che lo possono fare

Ci sono poi delle farfalle che migrano per centinaia di chilometri. È stato visto che questa migrazione è molto importante per la natura. Portando pollini che non appartengono a quell’ecosistema, permettono ai fiori e alle piante di acquisire qualcosa di nuovo. Diventano così più forti verso alcune malattie. Sarebbe perciò opportuno poter attirare anche le farfalle in giardino.

I fiori che più attirano le farfalle sono quelli che hanno dei colori molto vivaci. Tra questi spiccano la zinnia, le rose e la veronica. La zinnia è un bellissimo fiore di cui esistono due tipi, una gigante ed un’altra nana. I suoi colori sono molto vivaci e a tinta unita, ma ne esistono circa 20 varietà. Solo con queste si potrebbe colorare un giardino intero. Questi fiori originari dell’America hanno grandi fioriture tra giugno e ottobre e sono fiori annuali. Garantiscono la loro fioritura ogni anno, se tenuti al sole e al caldo. Potrebbe essere un fiore adatto a chi è infastidito dai profumi, poiché non ne hanno. Inoltre, si tratta di una pianta abbastanza resistente. Bisogna però fare attenzione che il terreno sia ben drenato.

