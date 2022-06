È vero che ogni segno zodiacale ha la sua caratteristica positiva. Ma ha anche al contrario un punto debole. Oggi, si discute molto se la gelosia sia un sentimento positivo o negativo. Una domanda che potrebbe interessare molto alcuni segni zodiacali. Alcuni di essi, infatti, vivono molto in prima persona il mondo dei sentimenti. Sono dotati di grande sensibilità e molto attenti a ciò che a volte si agita dentro al cuore. Secondo l’oroscopo, tra i segni più sensibili in questo senso troviamo i Pesci, il Cancro e lo Scorpione. Tuttavia essere sensibili, non significa necessariamente essere gelosi.

I Pesci, ad esempio, non sono un segno geloso nei confronti del partner. A volte sembra quasi che lo trascurino, ma invece hanno una loro particolare sensibilità. Tuttavia, se il partner si mostra distante, allora diventano tristi. Mostrano in questo modo la loro gelosia, che però rispetta i sentimenti altrui.

Il Cancro, altro segno d’acqua, ama la stabilità dei sentimenti. La famiglia è tutta la sua vita e se qualcosa si trasforma, allora per lui si apre un peso insopportabile. Diventa insicuro e nasce la gelosia. Non è perciò un segno che è geloso per natura, ma solo per reazione.

Sono considerati i segni zodiacali più gelosi e invece sono i più fedeli in amore e i meno bugiardi

I segni più gelosi dello zodiaco, invece, sono lo Scorpione e il Leone. La gelosia dello Scorpione è istintiva. Nasce per il fatto che è il segno dello zodiaco che meglio conosce la sfera della sensualità. Non a caso è considerato il segno più sensuale dello zodiaco. In questo senso non ammette rivali.

Come non ammette rivali anche il Leone. Segno di fuoco, come l’Ariete e il Sagittario. È il segno che ha come astro protettore il Sole. È lui il capo indiscusso e nessuno si deve permettere di prendere il partner del capo. In questo senso è una gelosia diversa da quella dello Scorpione, ma anche simile. Si tratta di rispettare un certo primato. Eppure sono considerati i segni zodiacali più gelosi, ma hanno caratteristiche insospettabili.

Certo, forse quando sono ancora giovani tendono a non lasciarsi scappare delle occasioni. Difficile resistere al fascino di uno Scorpione o alla leadership naturale del Leone. Però, una volta stabilizzati nei sentimenti, diventano anche i più fedeli. Più che di una fedeltà naturale si tratta di una fedeltà acquisita, che la vita insegna spesso non senza qualche piccolo prezzo.

In genere, chi è geloso manifesta intolleranza verso il partner, ma anche tanta debolezza. Guardandosi bene dentro si sarebbe anche disposti a mentire, pur di coprire le proprie avventure. Cosa, invece, che Leone e Scorpione hanno appreso a non fare più.

Approfondimento

Sembreranno pure dei segni zodiacali poco brillanti e invece sono i più intelligenti e fortunati grazie alle loro eccezionali capacità