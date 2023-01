Altro che insalata, ecco cosa preparare per ridurre il girovita e depurare l’organismo dopo le feste

Dopo le grandi abbuffate di questi giorni, salire sulla bilancia potrebbe riservare delle brutte sorprese. Scopriamo insieme cosa preparare per smaltire i chili di troppo.

Durante le feste seguire un regime alimentare controllato non è sempre facile. Tra Natale e l’Epifania il rischio di perdere il controllo è davvero elevato. Ma d’altronde, come si può rinunciare a dei manicaretti così succulenti? In questi giorni di festa qualche sgarro è concesso, anche se dobbiamo sempre cercare di non esagerare. La frittura, i cibi molto conditi, i dolci e l’alcool, potrebbero mettere a dura prova la salute e il nostro girovita.

Smaltire i chili di troppo

Infatti, terminate le festività, non è raro ritrovarsi con qualche chilo di troppo e la pancia gonfia. Ma come possiamo rimediare? Dopo gli eccessi di questi giorni è ora di rimettersi in forma. Delle semplici passeggiate al parco potrebbero essere molto utili. Ma anche allenarsi in casa sarebbe una buona idea. Evitiamo di saltare i pasti, perché potremmo sederci a tavola molto affamati. Il rischio sarebbe quello di non riuscire a porsi dei limiti.

Inoltre, cerchiamo di non seguire una dieta fai da te molto drastica. Questa potrebbe avere delle conseguenze negative sulla nostra salute.

Altro che insalata, ecco cosa preparare per ridurre il girovita e ritornare in forma

Curare l’alimentazione, in questi casi, sarebbe fondamentale. È necessario introdurre più frutta e verdure a pranzo e a cena e non saltare il momento della merenda e dello spuntino. Per rimettersi in forma e smaltire i chili di troppo potremmo preparare il primo piatto che seguirà povero di grassi e calorie. L’ortaggio protagonista della ricetta è la bietola. Una verdura che sazia in fretta. Molto utile per aiutare la regolarità dell’intestino e stimolare la diuresi. È un alimento che contiene pochissime calorie e che avrebbe la capacità di tenere sotto controllo la pressione.

Insomma, questo ortaggio costa poco ma è ricco di proprietà benefiche importanti, utili per la salute del nostro organismo. Altro che insalata, ecco cosa preparare per ridurre il girovita senza grandi sforzi. Ingredienti per la vellutata di bietole:

500 g di bietole;

200 g di patate;

300 ml di brodo vegetale;

1 spicchio di aglio;

parmigiano q.b.;

olio EVO q.b.;

2 fette di pane;

peperoncino q.b.;

zenzero q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Laviamo le patate, sbucciamole e tagliamole a cubetti. Eliminiamo la parte finale della bietola e sciacquiamo le foglie. In una pentola con i bordi alti, facciamo scaldare l’olio EVO e l’aglio. Aggiungiamo le patate e dopo qualche minuto le foglie di bietola. Copriamo con il brodo vegetale, aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Qualche minuto prima di spegnere il fuoco, aggiungiamo il peperoncino e lo zenzero tritato.

Una volta cotti tutti gli ingredienti, frulliamo fino ad ottenere una crema liscia e vellutata, alla quale aggiungeremo qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato. Nel frattempo, lasciamo scaldare le fettine di pane in una pentola con dell’olio EVO. Una volta terminata la cottura, da entrambi i lati, tagliamole e cubetti. Serviamo la vellutata in un piatto da portata aggiungendo il pane croccante, un filo di olio e dell’altro parmigiano grattugiato.