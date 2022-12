Ecco il rimedio della nonna per sgonfiare la pancia e dormire leggeri anche dopo un pasto abbondante

Ecco il rimedio della nonna per sgonfiare la pancia - proiezionidiborsa.it

I pranzi e le cene delle festività natalizie sono sempre molto abbondanti. Ma vediamo come digerire e sgonfiare la pancia velocemente, grazie a questa tisana casalinga. Scopriamo come prepararla.

Il periodo natalizio è uno dei momenti più belli dell’anno, da festeggiare soprattutto a tavola. Cibi squisiti e abbondanti, vino, spumante, amari e per finire i dolci. In un Paese come l’Italia, patria della buona cucina, spesso durante le feste si rischia di esagerare.

Come digerire velocemente: i rimedi della nonna

Tutti sappiamo che i cibi che si preparano durante le festività sono molto calorici, ricchi di grassi e zuccherini. Questa condizione potrebbe far aumentare il nostro peso e gonfiare la pancia. Per non parlare della salute del nostro stomaco, che in questi giorni, viene messa a dura prova.

Non solo gonfiori, ma potremmo anche avvertire del bruciore, mal di pancia, cattiva digestione e reflusso gastroesofageo. Soprattutto se, dopo un pasto abbondante e ipocalorico, ci stendiamo sul divano o andiamo subito a letto. Infatti, sarebbe molto consigliato un po’ di movimento, ad esempio fare una passeggiata all’aria aperta.

Per digerire ed eliminare quel senso fastidioso di gonfiore, potremmo assumere dei farmaci specifici oppure affidarci ad alcuni rimedi casalinghi.

Molto utilizzato è il metodo della nonna che prevede un mix di bicarbonato e limone. Questa soluzione, potrebbe aiutare a digerire molto velocemente.

Ecco il rimedio della nonna per sgonfiare la pancia: una tisana tutta naturale

Ma anche le tisane potrebbero fare al caso nostro. Una in particolare, sarebbe perfetta per sgonfiare la pancia velocemente. Questa bevanda si compone di 3 ingredienti: limone, rosmarino e semi di finocchio.

Il rosmarino è un’erba aromatica molto utilizzata in cucina e serve per dare sapore a molti piatti.

Facile da coltivare anche sul balcone di casa, questa pianta avrebbe delle proprietà davvero interessanti. La presenza delle fibre aiuterebbe a regolarizzare l’intestino e ad evacuare con più facilità. Ma le fibre riuscirebbero anche a tenere a bada il colesterolo.

La presenza della vitamina C farebbe del rosmarino una pianta perfetta per aumentare le difese immunitarie.

I semi di finocchio sono conosciuti per le loro proprietà digestive. Ma non tutti sanno che la vitamina B, presente, potrebbe favorire il buon funzionamento del metabolismo. I semi di finocchio sono anche molti utilizzati per aromatizzare il pane, le focacce e i dolci.

Infine, in questa tisana utilizziamo il limone. Un agrume dalle grandi capacità astringenti e digestive.

Come preparare la tisana

Ecco il rimedio della nonna per sgonfiare la pancia e digerire velocemente.

Ci serviranno:

300 ml di acqua;

1 cucchiaino di semi di finocchio;

1 rametto di rosmarino;

la scorza di mezzo limone bio.

In un pentolino versiamo l’acqua e la scorza di mezzo limone. Portiamo a bollore e spegniamo il fuoco. Uniamo anche il rametto di rosmarino e i semi di finocchio. Lasciamo riposare per 5 minuti e filtriamo la tisana. Per renderla più gustosa, possiamo decidere di aggiungere del miele o qualche altro dolcificante naturale.