Vacanze sulle Alpi a prezzi ragionevoli, ecco dove conviene andare

Se vogliamo andare in montagna e ancora non abbiamo prenotato, conviene farlo immediatamente. Il problema però è sempre lo stesso. Dove possiamo andare e spendere delle cifre normali? Quali possono essere quelle località di montagna che costano nella media?

Molti hanno già prenotato la vacanza sulla neve, altri invece sono ancora indecisi se andare oppure no. Sì, fare la settimana bianca ha un costo e quindi prima di farla bisogna partire con l’idea che si andranno a spendere un po’ di soldi.

È possibile risparmiare in qualche modo? Assolutamente sì. A fare la differenza sono sicuramente location, alloggio, cibo, affitto degli sci e altro.

Alloggio in montagna durante la settimana bianca

Per quando riguarda l’alloggio, conviene prenotare in tempo. Sia per una questione di prezzi, ma soprattutto per una questione di disponibilità. Infatti molte volte non si riesce più a trovare posto.

Le case tendenzialmente sono più economiche, ma spesso gli alberghi offrono la possibilità di avere la mezza pensione che può essere conveniente.

Per quanto riguarda il pranzo, ci possiamo accontentare di un panino ad alta quota o di un pasto caldo al rifugio.

L’affitto degli sci e degli scarponi

Non tutti hanno in casa gli sci e quindi sarà necessario affittarli per il periodo in cui siamo a sciare. Quello che sicuramente è più comodo fare è affittare gli sci e il resto vicino agli impianti di risalita.

Vicino ai grandi comprensori infatti possiamo trovare diversi negozi di sci che li affittano anche per tutta la settimana. Qui però i prezzi potrebbero essere leggermente altini.

Spesso infatti conviene affittarli per periodi lunghi nei negozi di sport nelle grandi città o in alcuni paesini. Evitiamo di prenderli direttamente nella località di montagna.

Vacanze sulle Alpi a prezzi ragionevoli, le mete più accessibili

Meta ambitissima sono le Alpi. Spesso ci focalizziamo sempre su una sola parte di Alpi, senza tenere conto che ce ne sono altre assolutamente più convenienti. Si punta moltissimo a sciare in Svizzera oppure ad andare in qualche località dell’Austria. Ma non dobbiamo dimenticare che ci sono dei luoghi da non sottovalutare.

Le Alpi, come ben sappiamo, sono la corona dell’Italia e vanno da Est a Ovest. E proprio ai lati troveremo dei luoghi convenienti.

La zona più economica dell’arco alpino è all’estremo Ovest. Parliamo infatti delle Alpi liguri e di quelle piemontesi. Ma possiamo andare anche dalla parte opposta, ovvero all’estremo Est, e vivere l’esperienza delle Alpi slovene. Ed ecco che possiamo fare le vacanze sulle Alpi a prezzi ragionevoli.