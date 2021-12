Basta sneakers sportive e noiosi stivaletti queste le scarpe invernali comodissime ideali per mantenersi caldi e alla moda

Nell’inverno 2022 le sneakers sportive e gli stivaletti senza tempo restano un must have della moda invernale.

Dai seducenti cuissardes ai più comuni e giornalieri ankle boots, gli stivali sono sempre gettonatissimi nel periodo invernale. Infatti strepitosi e da capogiro questi stivali che tornano di moda ideali per avere gambe slanciate e lunghissime per look inviabili.

Un accessorio senza tempo, che completa tutti i look, dal più semplice rendendolo glamour e sbarazzino, al più complesso facendolo divenire seducente e indimenticabile.

Gli stivali restano uno degli accessori più amati e gettonati di questa stagione invernale, infatti, basta tacchi altissimi e sneakers sportive sono queste le scarpe invernali calde e comodissime che tornando di moda e si indossano con tutto.

Lo stesso vale per le sneakers, sempre comodissime e amate da molti. Riproposte quest’anno nella versione chic ma sempre confortevole.

Tra le scarpe più in voga dell’inverno a fare scalpore sulle passerelle della stagione fredda del 2022, tornano degli insoliti ed eleganti mocassini.

I mocassini sono uno dei must have della storia della moda. Parliamo di una scarpa comoda e versatile. Infatti l’inverno 2022 si rifà agli ormai lontani anni 2000, con suole chunky, doppie e alte in versione lucida e a colori.

Ideali per la creazione di outfit sporty chic indimenticabili. Raffinati e allo stesso modo giornalieri e comodi. Un modello di scarpe casual ed elegante allo stesso tempo, un mix perfetto di praticità e bellezza.

Geniali da indossare per completare look da ufficio ma anche da indossare in momenti più informali.

Solitamente indossati nella versione black, lucida o opaca. Ma via libera anche alle stampe animalier, ne esistono in vari modelli. Da quelli in pelle, in camoscio, a quelli con suola di gomma e verniciarti. Per arrivare alle versioni più laboriose con l’applicazione di borchie, stampe, fibbie, che donano alle scarpe e agli outfit un tocco in più.

Come indossarli

Il mercato offre una vastissima scelta e a tutti i prezzi possibili. A partire da una fascia bassissima ad arrivare a quelli di marca come Gucci e Prada dai costi più elevati.

Da indossare con calze in spugna o cotone colorate, sotto jeans stretti o oversize. Ma anche abbinabili a vestitini monocromatici lunghi o a sbarazzine gonne corte.

Ebbene, basta sneakers sportive e noiosi stivaletti queste le scarpe invernali comodissime ideali per mantenersi caldi e alla moda.