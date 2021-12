Entriamo nella fase del mese dove ciclicamente i prezzi dei mercati tendono a impennarsi ma attenzione a questi livelli

Intorno al setup dell’8 dicembre molto probabilmente è partita con forza onda C e questa “si è formata” in lateralità fino a oggi. Cosa attendere da ora in poi? Di seguito il frattale del mese di dicembre “medio” tenendo conto delle serie storiche dal 1898 ad oggi.



Da oggi, dovrebbe partire una fase direzionale rialzista e aspetto particolare, perché questo è il giorno della FED e domani della BCE ed è in corso la settimana delle Banche centrali. La storia si ripeterà anche stavolta? Il time frame settimanale, mensile e annuale è impostato al rialzo, ma Wall Street sul giornaliero è negativa mentre gli altri mercati sono tutti al rialzo.

Cosa deciderà la FED stasera e domani la BCE? Non lo riteniamo importante e concentreremo, come sempre, la nostra attenzione sullo studio dei supporti e delle resistenze. Quello che per noi è importante sono quindi due aspetti: la tendenza in corso e che entriamo nella fase del mese dove ciclicamente i prezzi dei mercati tendono a impennarsi.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15:40 del 15 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.472

Eurostoxx Future

4.159,5

Ftse Mib Future

26.645

S&P 500 Index

4.626,26.

Divergenza fra previsione e grafico

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 10 dicembre.

Non accadeva da qualche anno, ma dal mese di agosto, più volte i mercati hanno seguito una strada diversa rispetto alla nostra previsione. Per questo motivo, come scriviamo spesso, alla mappa (la previsione) va sempre abbinato il territorio ovvero la tendenza.



Qual è la nostra previsione per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì, dove è atteso il massimo settimanale.

I listini dovrebbero essere diretti entro venerdì verso i massimi attesi per la settimana

Dax Future

area di minimo 15.430/15.601

area di massimo 16.056/16.345

Eurostoxx Future

area di minimo 4.170/4.238

area di massimo 4.290/4.378

Ftse Mib Future

area di minimo 26.600/26.805

area di massimo 27.555/27.900

S&P 500 Index

area di minimo 4.620/4.678

area di massimo 4.721/4.804.

Entriamo nella fase del mese dove ciclicamente i prezzi dei mercati tendono a impennarsi ma attenzione ai seguenti livelli

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.369. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.144.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.211,5. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.076.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.510. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.030.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.660,47. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione da mantenere per il trading multidays:

Long in corso dall’apertura del 13 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di giovedì?

Fase laterale per buona parte della giornata e poi accelerazione rialzista fino alla chiusura.