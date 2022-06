L’estate è sinonimo di vacanze ma anche della natura in piena fioritura. In questi mesi, sono davvero tante le persone che si dedicano alla cura di orto e giardino. Anche chi non dispone di spazi aperti, crea un proprio angolo verde sul balcone. Non serve essere grandi esperti in materia botanica. Ci sono tante specie rustiche che necessitano di pochissime cure. Tra i fiori estivi, i più amati e diffusi sono le begonie, le petunie, le azalee, il rododendro, i gerani e le ortensie. In questo articolo ci occuperemo proprio di queste ultime due varietà citate. Di vari colori, i gerani creano magnifiche cascate colorate che pendono dalle ringhiere di balconi e terrazzi. Le ortensie le possiamo coltivare in vaso ma anche direttamente in piena terra.

La particolarità delle ortensie sta nei suoi originali fiori. Minuscoli, sono riuniti l’uno accanto all’altro e danno vita a enormi infiorescenze “a palla”, dall’effetto estremamente scenografico. Inoltre, le ortensie possono avere colorazioni diverse e molto particolari. Si va dal bianco candido al rosa molto acceso, quasi fucsia. In questa gamma, si passa anche attraverso raffinate ed eleganti sfumature di blu e azzurro. La cosa bella è che possiamo gestire il colore dei fiori della nostra ortensia semplicemente agendo sul terreno. Nelle prossime righe, ci occuperemo invece della fioritura. Parleremo quindi di concime naturale.

Ortensie e gerani fioriranno come mai prima se a fondi di caffè e bucce di banana aggiungiamo questo ingrediente naturale

Come già accennato, utilizzeremo ingredienti naturali. In particolare, useremo dei “grandi classici”: i fondi di caffè e le bucce di banana. Entrambi questi scarti casalinghi sono assai utili per nutrire il terreno. Tuttavia, per aumentarne l’efficacia, soprattutto nel caso di gerani ed ortensie, sarebbe fortemente consigliato arricchire il composto con un altro ingrediente. Si tratta della buccia di lupini. Il miscuglio ottenuto viene comunemente denominato “miscuglio giallo” per la sua caratteristica colorazione. Aggiungendo al terreno questo mix, ortensie e gerani vengono enormemente rafforzati.

In alternativa, utilizziamo il semplice compost

Molto utile, sempre per gerani ed ortensie, è anche il compost. Per realizzarlo, basterà mescolare foglie secche, scarti vegetali, gusci di uova, corteccia e sfalci di erba. Per quanto riguarda gli scarti di frutta e ortaggi, bisogna fare attenzione a non utilizzare quelli salati! Una volta creato il nostro compost, mescoliamolo al terreno. Otterremo così un substrato molto ricco e ben nutrito. In questo modo, ortensie e gerani fioriranno come mai prima.

