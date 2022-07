Sono tante le destinazioni proposte al pubblico dai vari siti specializzati per organizzare le vacanze in luoghi meravigliosi e con spesa limitata. In Europa le proposte riguardano sempre le località più apprezzate dai turisti, Portogallo, Baleari, Malta, Grecia.

Eppure, se vogliamo spendere poco e trascorrere giorni di autentico relax in città di mare italiane altrettanto belle, la scelta non manca. Soprattutto in Toscana, il fascino del mare e della natura, l’organizzazione delle spiagge e la facilità con cui raggiungere i centri di vacanza possono fare la differenza.

Nelle classifiche dei posti più economici troviamo il litorale toscano in molte versioni e tutte interessanti. Per esempio, Marina di Grosseto, sulla costa maremmana, è un centro turistico dotato di porto e con un litorale che può superare anche un 1 chilometro di larghezza.

Famiglie e bambini

Altro che Europa, sono in Toscana le spiagge attrezzate, libere e le pinete più belle in cui trascorrere le vacanze. A Marina di Grosseto le sistemazioni negli alberghi, nei campeggi o in agriturismo ci danno ampie possibilità di trovare soluzioni economiche adatte al nostro portafoglio. Su Tripadvisor sono numerose le proposte per ogni fascia di prezzo e sono presenti diversi ristoranti che propongono le specialità del posto. Si può anche arrivare in treno fino a Grosseto e raggiungere le spiagge con l’autobus. Il tragitto è breve e le corse sono frequenti.

Ideale per le famiglie con bambini perché ha i fondali bassi e dal paese la spiaggia si raggiunge a piedi, è Castiglione della Pescaia. La spiaggia di Ponente è la più conosciuta, quella di Levante la più tranquilla. In zona ci sono numerose spiagge da visitare come quella delle Rocchette o quella delle Marze.

Altro che Europa, sono in Toscana le città di mare dove andare in vacanza e spendere poco ad agosto 2022

I menù da assaggiare se dovessimo scegliere le località della Maremma sono diversi. I vari ristoranti propongono a prezzi accessibili l’anguilla di laguna, i tortelli, il cinghiale in umido, l’acquacotta e i pici alla bottarga. La pineta in cui riposare dopo un pranzo caratteristico è una vera comodità in attesa di un bagno nelle splendide acque della zona.

Come, per esempio, le acque di Talamone, un borgo marinaro posto su un promontorio circondato dal golfo dell’Argentario e dal Parco Naturale della Maremma. È una località turistica apprezzata dai velisti che nella baia trovano il clima ideale per navigare. A seconda della posizione, se la giornata è limpida è possibile ammirare non solo le isole più vicine, ma addirittura la Corsica. A Talamone ci sono diverse strutture ed è possibile pernottare in un agriturismo nel Parco della Maremma. Tra le cose da non perdere assolutamente ci sono la Rocca senese, il Parco e la Villa Romana in località Santa Francesca.

